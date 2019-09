Hannover

Ermittlungserfolg für die Mordkommission „Dach“. Polizeibeamte haben am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr, einen 32 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Er steht in dringendem Verdacht, eine 61-jährige Frau aus dem Stadtteil Ahlem getötet zu haben.

Am Mittwoch hatten Kriminalbeamte im Rahmen eines Vermisstenfalls die Wohnung der 61-Jährigen überprüft, die seit Ende August als vermisst galt.

Bei Überprüfung der Wohnung im Dachgeschoss eines Zweifamilienhauses an der Mönckebergallee ergaben sich eindeutige Hinweise, dass sich in den Räumlichkeiten ein Leichnam befinden muss. In einem Verschlag fand die Polizei schließlich das Opfer.

Die rechtsmedizinische Untersuchung hat ergeben, dass es sich bei der Toten um die 61 Jahre alte, vermisste Wohnungsinhaberin handelt.

Intensive Ermittlungen der bei der Kriminalpolizei eingerichteten Moko „Dach“ brachten die Fahnder schließlich auf die Spur eines 32 Jahre alten, aus Marokko stammenden Tatverdächtigen.

Nach konkreten Hinweisen, dass sich der Mann ins Ausland absetzen wolle, gelang es Zielfahndern der Polizeidirektion Hannover, den 32-Jährigen am Sonntagnachmittag zwischen Göttingen und Kassel zu lokalisieren und durch Kollegen der Polizei Hessen vorläufig festnehmen zu lassen.

Er wurde am Montag in Hannover einem Richter vorgeführt, der gegen ihn wegen des dringenden Tatverdachtes des Mordes einen Untersuchungshaftbefehl verkündete. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Von NP/ots