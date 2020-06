Mord in Ahlem: Die Geschichte eines seltsamen Paares

Hannover

Sie waren ein seltsames Paar: Faried A. (angeblich 33), der Flüchtling aus Marokko, und Patricia H. (61), die vermögende Frau aus Hannover. Auch am Ende der Beweisaufnahme des Mordprozesses bleibt die Beziehung der beiden rätselhaft.

Psychiater Tobias Bellin beschrieb, wie sich der Angeklagte und das spätere Opfer im Herbst 2015 in einem Sprachkurs kennen lernten. Sie war die Lehrerin, Faried ihr Schüler. Die Beziehung sei sehr schnell intim geworden, sagt der Gutachter. Doch dann habe Patricia das Verhältnis beendet, wohl auch auf Anraten von Mitarbeitern der Flüchtlingshilfe.

Angeklagter stellte in fünf Ländern Asylanträge

Doch die Lehrerin litt unter dem Ende der Beziehung. Der Psychiater spricht von „Depressionen“. Angeblich folgte nach der Trennung eine „gute, herzliche Freundschaft“. So herzlich, dass der Name „Faried“ in der Traueranzeige von Patricias Mutter Anfang 2019 auftauchte. Ihrer besten Freundin habe das Mordopfer erzählt, dass sie „Sex nicht mehr so interessiere“. Passt das zu einer lebenslustigen Frau, die kurz zuvor mit einem deutlich jüngeren Mann zusammen war und unter der mehr oder weniger erzwungenen Trennung heftig litt?

Faried A. verfolgt den Prozess mit starrer, finsterer Miene. So ziemlich alles an ihm ist Lüge. Selbst sein Alter dürfte ein Fake sein, er wirkt deutlich älter als 33. Er lässt sich per Kopfhörer die Aussage ins Arabische übersetzen. Psychiater Bellin sagt: „Man kann gut mit ihm auf Deutsch sprechen.“ Er muss es wissen, er hat achteinhalb Stunden mit Faried gesprochen. Der Angeklagte hat Asylanträge in Italien (2009), in Schweden (2010), in Norwegen (2011), in der Schweiz (2012) und in Deutschland (2015) gestellt. „Man muss lügen, um Asyl zu bekommen“, sagte er vor der Schwurgerichtskammer.

Opfer hatte Zukunftsangst

Faried A. spricht von Schusswunden, die er als Drogenkurier erlitten habe. Zumindest eine Narbe am rechten Unterschenkel könnte von einer Kugel stammen. Er habe sich als Prostituierter italienischen Geistlichen für 100 Euro hingegeben. Er will auch zu Fuß von Spanien über Frankreich nach Italien gelaufen sein. Auf die Fragen aller Fragen von Opfer-Anwalt Michael Bruns: „Wovon hat der Angeklagte all die Jahre gelebt?“, weiß auch der Psychiater keine Antwort. Faried A. war ein Überlebenskünstler. Und der Berber aus Marokko war ein Außenseiter in Deutschland.

Vielleicht hat gerade das Patrica H. an ihm fasziniert. In ihrer vermögenden Familie war sie auch eine Außenseiterin. Ihr Sprachen-Studium brach sie ab, ging für ein Jahr nach Australien. Anschließend machte sie eine Gärtner-Ausbildung. Später arbeitete sie als Journalistin. Es ist die Rede davon, dass sie keine Feier ausließ. Sie wurde alkoholabhängig und lebte zum Schluss von 1300 Euro Erwerbsunfähigkeitsrente. „Wir hatten ein distanziertes Verhältnis“, sagt ihr Bruder (61). Seine Schwester habe Zukunftsängste gehabt. „Sie sparte für schlechte Zeiten.“ Freunde erzählten dem Bruder, dass Patricia ihr Vermögen im Garten in Kirchrode vergraben hätte. Dort wohnte sie bis 2018.

Faried A. begleitete Mordopfer beim Geldabheben

Das Opfer pflegte keinen aufwändigen Lebensstil. Und sie sei anfällig für Verschwörungstheorien gewesen, meinte ihr Bruder. Sie habe Banken und dem Euro misstraut. Im Laufe des vergangenen Jahres hob sie fast 70.000 Euro ab, kaufte für fast 100.000 Euro Gold. In der Wohnung fand die Polizei leere Schmuckkästen. Laut der Zertifikate fehlen Ketten, Armbänder und Ringe im Wert von mehr als 170.000 Euro. Am 30. Juli 2019 begleitete Faried A. seine Freundin zum Geldabheben in die Bank.

Keinen Monat später, am 24. August, wurde Patricia H. in ihrer Ahlemer Wohnung ermordet. Bei seiner Festnahme am 11. September 2019 fanden die Ermittler 37.725 Euro. So geheimnisvoll die Beziehung der beiden war, so banal war das Mordmotiv.

