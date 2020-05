Mord in Ahlem: Der Angeklagte schildert seine Unschuld

HANNOVER

Bislang hat der mutmaßliche Frauenmörder Faried A. (33) vor der Schwurgerichtskammer geschwiegen. Die Beweislast gegen ihn ist erdrückend. Nun hat er am Dienstag einen Befreiungsschlag versucht. Er hat gesprochen.

Der entscheidende Inhalt der Aussage ist kurz zusammengefasst: Am Abend des 24. Augusts 2019 habe er mit Patricia auf dem Balkon gesessen und Cannabis konsumiert. „Wir haben geraucht, gelacht, alles war super“, sagt der Angeklagte. Dann haben drei Männer seine Freundin (61) Patricia H. brutal ermordet. Täter seien sein Freund „Mehdi“ und zwei unbekannte Kurden gewesen.

Angeklagter will nur ein Handlanger gewesen sein

„Mehdi“ wollte Patricia einen Führerschein verschaffen. Das Opfer hatte keinen Lappen mehr. Sie sei bereit gewesen, bis zu 10.000 Euro dafür auszugeben. Und so kam „Mehdi“ mit den beiden mutmaßlichen Mittätern in die Mönckebergallee ( Ahlem). Die Kurden sind laut Faried A. auch als „Teufelsaustreiber“ unterwegs gewesen. Der Mord sei geschehen, als er bekifft auf dem Balkon vor sich hindöste, erklärte Faried A.

Die Täter hätten Schutzanzüge und Gummihandschuhe getragen. Nach dem Mord sei Faried A. gezwungen worden, das Klebeband anzufassen und die Leiche in dem kaum begehbaren Dachboden zu verstecken. Ansonsten wäre er auch ermordet worden. Für seine Dienste habe er 45.000 Euro erhalten. Dennoch will er die Frau geliebt haben: „ Patricia war Medizin für mich. Wir wollten heiraten“, sagte der Angeklagte am Dienstag.

Laut Prozessbeobachtern ist das eine weitere Lügengeschichte, die der Asylbewerber aus Marokko aufgetischt hat. So will er die Frau in der Schweiz kennengelernt haben. Dort habe sie mit Kokain gehandelt. Ihr Freund habe ihn angeschossen, weil er Drogen verloren habe. Er hatte bislang vier Tatversionen bei der Polizei geschildert. Die fünfte Version nur vor Gericht ist ähnlich bizarr.

Ein plumper Raubmord?

Wahrscheinlich war es ein plumper Raubmord: Patricia H. war vermögend. Sie hatte 69.000 Euro in bar, Goldmünzen im Wert von 98.000 Euro sowie Schmuck und Diamanten. So wie ihr Bruder (60) schilderte, sei seine Schwester empfänglich für Verschwörungstheorien gewesen. Sie habe kein Vertrauen in die Banken und den Euro gehabt. Deshalb bewahrte sie ihr Vermögen in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung auf.

Unklar bleibt weiterhin, welche Art die Beziehung von Täter und Opfer war. Während Faried A. geschmacklose intime Details preisgibt, spreche Freundinnen und die Familie lediglich von einer „guten Freundschaft“. Ihre beste Freundin sagte vor Gericht aus, dass das Opfer keine intime Beziehungen mehr wollte. Immerhin sorgte Patricia H. dafür, dass Faried namentlich auf der Todesanzeige ihrer Mutter genannt wurde. Sieben Monate später bedankte sich der Angeklagte auf seine Art für das Vertrauen und die Zuneigung seiner Freundin. Das Urteil wird nächste Woche gesprochen.

