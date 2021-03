Mord auf der Landstraße: Täter stach mindestens 18-mal zu

Hannover

Als die Obduktionsbilder der Toten auf den Bildschirmen gezeigt werden, kann Grzegorz B. (60) nicht hingucken. Nur wenige Male traut er sich für kurze Augenblicke, bevor er seinen Blick wieder senkt und auf der Anklagebank nervös vor und zurück wippt. Es sind schockierende Bilder, die das ganze Ausmaß der Gewalt in jener Tatnacht zeigen. Jener Nacht, in der er seine Ex-Partnerin Violetta (†42) auf der Landstraße 341 zwischen Hämelschenburg und Amelgatzen (Kreis Hameln) ausgebremst und erstochen haben soll – aus Rache für die Trennung?

Der Eindruck erhärtete sich am Montag bei der Prozessfortsetzung im Landgericht immer mehr. Bereits einen Monat vor der Tat, als beide noch zusammenlebten, soll er seine Freundin mit einem Messer bedroht haben. Er sei wohl auch handgreiflich gewesen, berichtete eine geladene Polizistin, der sich Violetta anvertraute. In der Vernehmung nach der angezeigten Messerdrohung (nur sechs Tage vor Tat) habe sie offenbart, dass sie sich trennen wolle, sich aber nicht traue. „Sie war sich sicher, dass er ihr etwas antun würde, wenn sie auszieht.“

Auszug aus Wohnung: Polizistin verschaffte Opfer Zeit

Der Grund: die krankhafte Eifersucht des 60-Jährigen. „Sie sagte, dass er Angst habe, dass sie andere Männer trifft“, so die Polizistin. B. soll deshalb jeden Schritt seiner Freundin verfolgt und kontrolliert haben. Er machte sie abhängig von sich. Er besorgte ihr einen Job in der Firma, in der er arbeitete, regelte ihre Finanzen. Auch alleinige Einkäufe oder Treffen mit Freundinnen waren verboten.

Also schmiedeten die Polizistin und das spätere Opfer einen Trennungsplan. Weil B. einen Tag später zur Vernehmung auf die Wache musste, konnte die Polizistin der 42-Jährigen Zeit verschaffen, ihre Sachen in der Wohnung zu packen. Als Violetta anschließend sicher auf dem Revier ankam, informierte die Beamtin den Lebensgefährten über die Trennung und des Auszug seiner Partnerin. „Er hat es sehr gefasst aufgenommen, aber man hat gesehen, dass es in ihm gearbeitet hatte.“

Obduktionsergebnis: Täter stach mindestens 18-mal zu

Violetta kam anschließend in einem Frauenhaus unter. Weil sie aber auf das Geld angewiesen war, kündigte sie nicht den Job – trotz aller Einredeversuche der Polizistin. So war es dem Ex-Freund, der ja auch Arbeitskollege war, einfach herauszufinden, wann sie arbeitet. Eine Information, die ihr am 25. August zum brutalen Verhängnis wurde.

Mindestens 18-mal soll der Angeklagte auf seine frühere Lebensgefährtin eingestochen haben, berichtete der geladene Rechtsmediziner. Arme, Schulter, Rücken, Beine, Gesicht. Dreimal rammte er das Messer in ihren Brustkorb. So hwftig, dass er eine Rippe durchtrennte. Zwei Stiche durchbohrten ihr Herz. „Sie hatte keine Überlebenschance.“ Die Frau verblutete.

Angeklagter beteuert Reue und verzettelt sich in Widersprüchen

Mit welcher Gewalt der Täter vorging, offenbarte ein Blick auf das Tatwerkzeug, das der Vorsitzende Richter Stefan Joseph präsentierte. Ein gelbes Küchenmessers, dessen Klinge völlig verbogen war. Dasselbe Messer, das Beamte nach der angezeigten Messerdrohung einen Monat zuvor bereits in der Besteckschublade der gemeinsamen Wohnung fotografierten.

Nachdem der Angeklagte die Vorwürfe zum Prozessauftakt noch zurückwies, gestand er die Tat am zweiten Verhandlungstag (1. März). „Ich bereue es und es fällt mir schwer, damit zu leben“, wiederholte er auch am Montag. Reue, die ihn aber offenbar nicht zum Erzählen der ganzen Wahrheit verleitet. Immer wieder wich er Nachfragen des Richters aus, verzettelte sich in Widersprüchen, etwa warum er das Messer im Auto dabei hatte – bis Joseph die Geduld verlor: „Eine Einlassung ist immer eine Chance. Eine Chance, die Sie aber offensichtlich nicht nutzen wollen.“

Von Jens Strube