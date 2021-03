Hannover

Auf der Anklagebank wird Grzegorz B. (60) mit jedem Satz der Staatsanwältin blasser, als sie ihr Plädoyer mit der minutiösen Schilderung des Tathergangs einleitet. Es sind verstörende Bilder, die im Kopf entstehen. Bilder von einer Frau, die auf einer einsamen Landstraße mitten in der Nacht um ihr Leben kämpft. Hilflos und flehend, während ihr der kaltblütige Peiniger immer wieder das Messer in den Körper rammt, bis sie sich nicht mehr bewegt. Es sind Bilder, die der Angeklagte zu verantworten hat. Für die Staatsanwältin ist klar: Es war Mord.

Am Freitag wurde im Landgerichtsprozess gegen den 60-Jährigen die Beweisaufnahme beendet. Im Laufe des Prozesses gestand er die Tat, traf in den Verhandlungen aber immer wieder widersprüchliche Aussagen zum Tathergang. So bestritt er beispielsweise, einen Tag vor der Tat Sprachnachrichten an das spätere Opfer geschickt zu haben. Eine Lüge, wie sich am Freitag kurz nach Verhandlungsbeginn um 9 Uhr zeigte.

Trotz drei Promille: Angeklagter „handelte planmäßig“

Der vorsitzende Richter Stefan Joseph spielte gut hörbar für alle mehr als ein Dutzend Audioaufnahmen ab, mit denen B. seine Ex-Freundin bombardierte. Mal Liebesschwüre, mal Drohungen. Eine ganz konkret: „Ich habe gesagt, dass ich dich am 25. töten werde“, übersetzte die Dolmetscherin. Keine zehn Stunden später war Violetta tot.

In manchen Sprachnachrichten scheint es, als sei B. betrunken. Am Abend will er 300 Milliliter Wodka getrunken haben. Nicht unüblich. Er sei seit etwa 20 Jahren starker Alkoholiker, berichtete der psychiatrische Gutachter zum Abschluss der Beweisaufnahme. Nach der Festnahme hätte der Angeklagte etwa 2,7 Promille im Blut gehabt. Zum Tatzeitpunkt müssten es knapp über drei Promille gewesen sein.

Bei Betrachtung des Tathergangs hätte das aber zu keiner Beeinträchtigung geführt, befand der Gutachter: „Er handelte planmäßig.“ Auf die Ankündigung folgte ein zeitlich hingezogenes Geschehen. Er antizipierte den Heimweg des Opfers, fuhr selber Auto und wartete auf das Opfer. Zudem hätte B. bewusst die Tatwaffen gewechselt. Einen Hammer zum Einschlagen der Autoscheibe, das Messer zum Töten.

Staatsanwältin fordert 14 Jahre Haft – Urteil am 26. März

Der 60-Jährige soll am frühen Morgen des 25. August seine Ex-Freundin auf ihrem Heimweg von der Nachtschicht verfolgt und später auf der Landstraße 341 zwischen Hämelschenburg und Amelgatzen (Kreis Hameln) ausgebremst und erstochen haben. Mindestens 18-mal stach er zu. Zwei Stiche durchbohrten ihr Herz. Der Grund: Seine Ex-Freundin hatte sich etwa eine Woche vorher von ihm getrennt. Sie wohnte seither aus Angst vor ihm im Frauenhaus.

„Er konnte die Trennung aufgrund seiner narzisstischen Kränkbarkeit nicht akzeptieren“, so der Gutachter. Ein Wesenszug, der laut Staatsanwältin schon während der Beziehung zu „Unterdrückung, Gewalt und Eifersucht“ führte. Die Tat sei für sie Mord aus Vorsatz gewesen. „Die massive Gewalteinwirkung zeigt: Er hatte die Absicht zu töten.“ Ihre Forderung: 14 Jahre Haft. Das Urteil wird voraussichtlich am 26. März gefällt.

