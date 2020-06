Mord in Ahlem: Härteste Strafe des Gesetzes für Faried A. gefordert

Hannover

Der Blick des Angeklagten Faried A. (angeblich 33) verfinstert sich. Am Mittwoch hat Staatsanwältin Wiebke Gratz eine lebenslange Haftstrafe mit der besonderen Schwere der Schuld beantragt. Das heißt, A. kann nicht nach 15 Jahren Haft eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung beantragen. Er dürfte deutlich mehr als 20 Jahre im Gefängnis sitzen, falls er überhaupt jemals wieder freikommen sollte. Eine höhere Strafe kennt das deutsche Strafrecht nicht. „Der Angeklagte war der Einzige, dem das Opfer immer vertraut und geglaubt hat. Ihre Tötung war besonders unbarmherzig“, so die Staatsanwältin.

Faried A. leugnet, am 24. August 2019 seine Freundin (61) grausam und aus Habgier getötet zu haben. Der Leichnam wurde erst 18 Tage nach dem Mord im Dachboden der Zweizimmerwohnung in Ahlem ( Hannover) gefunden. Nach der Tat fehlten 65.000 Euro Bargeld, 100.000 Euro in Goldmünzen und Schmuck im Wert von etwa 170.000 Euro.

Anwalt will Verurteilung wegen Hehlerei

Verteidiger Werner Theunert beantragte eine Haftstrafe von drei Jahren für seinen Mandanten. Er folgte den Angaben seines Mandanten. So hätten drei Leute die 61-Jährige ermordet. Sie sollten dem Opfer einen Führerschein besorgen. Die Frau hatte wegen wiederholter Trunkenheitsfahrten ihre Fahrerlaubnis abgeben müssen. Aus Sicht des Anwalts hat der Angeklagte vom Mord profitiert. So habe er 45.000 Euro erhalten. Als Lohn für die „Vermittlung“ des Opfers und für die Flucht. Damit habe er sich der Hehlerei schuldig gemacht, so der Anwalt. Am 15. September 2019 stellten Zielfahnder 37.725 Euro bei Faried A. sicher.

Die Beweislage ist ziemlich eindeutig. So fanden sich DNA- und Fingerspuren des Angeklagten am Tatwerkzeug und an der Spülmaschine. Sie musste von der Wand abgerückt werden, um den Leichnam im Kniestock zu verstecken.

Opfer tat viel für den Angeklagten

Trotz der aufwändigen Beweisaufnahme blieb die Beziehung von Opfer und Täter sehr schemenhaft. Faried A. ist ein Asylbetrüger, der in fünf Ländern einen Asylantrag gestellt hatte. Seine Freundin stammt aus einer vermögenden Familie. Sie hatte studiert, war Journalistin. Faried A. ist Analphabet. Er behauptete, dass sie bis zu Ihrem Tod eine intime Beziehung unterhielten. Sie erzählte ihrer besten Freundin, dass sie die kurze Romanze rasch beendete. Fest steht, dass das Opfer dem Angeklagten nicht nur Deutschunterricht gegeben hat, sondern auch finanziell unterstützte.

Opfer-Anwalt Michael Bruns sprach in seinem Plädoyer von der „Kaltschnäuzigkeit“ und der „Rücksichtslosigkeit“ des Angeklagten. „Er hat wahllos andere Leute beschuldigt“, meinte der Anwalt. So habe er dem Opfer und einem Bekannten unterstellt, in der Schweiz mit Drogen zu handeln. Nach dem Ende der Beweisaufnahme steht fest: Das war nur eine der vielen Lügen des Faried A.

Von Thomas Nagel