Mord Ahlem: Angeklagter bekommt härteste Strafe des deutschen Gesetzes

Hannover

Das Urteil verfolgt Faried A. (angeblich 33) mit gesenktem Blick. Erst nach der 90-minütigen Begründung von Richter Stefan Joseph, reagiert der Mörder. „Er will eine Revision“, sagt sein Anwalt.

Am Donnerstag wurde der Berber aus Marokko wegen Mordes zu lebenslanger Haft mit der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verurteilt. Das bedeutet, dass er deutlich mehr als 20 Jahre im Gefängnis sitzen muss. Eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung nach etwa 20 Jahren ist ausgeschlossen.

Anzeige

Faried A. schweigt über die Beute

Die Schwurgerichtskammer stellte fest, dass Faried A. seine Freundin (61) am 24. August 2019 aus Habgier und grausam ermordet habe. Dem Opfer seien Goldmünzen (etwa im Wert von 100.000 Euro), Bargeld (mindestens 40.000 Euro) und Schmuck im Wert von etwa 170.000 Euro geraubt worden.

Weitere NP+ Artikel

Auf die besondere Schwere der Schuld erkannte das Gericht aus verschiedenen Gründen. So habe sich das Opfer ehrenamtlich um den Flüchtling bemüht. Aus diesem Engagement sei eine „tiefe Freundschaft“ entstanden. „Doch Ihnen ging es nur ums Geld“, sagte der Vorsitzende Richter zum Angeklagten. Ebenso schwer wiegt, dass der Angeklagte immer wieder Lügengeschichten erzählt habe. „Sie haben ganz gezielt andere Leute diverser Taten beschuldigt.“ So habe er das Opfer als hochrangiges Mitglied der Drogenmafia dargestellt. Sie habe sogar wegen einer Erbstreitigkeit ein Mordkomplott gegen ihren Bruder geplant. Alles Lüge. Letztendlich sei der Angeklagte nicht auf das Angebot eingegangen, ein Geständnis abzulegen. Und er verschweige, wo der Rest der Beute geblieben sei. Richter Joseph: „Das wiegt schwer.“

In fünf Ländern Asylanträge gestellt

Faried A. ist aber auch ein Beispiel für eine kaum existente deutsche Einwanderungspolitik. Der Marokkaner hatte zuvor in vier anderen Ländern Asylanträge gestellt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ( BAMF) wollte ihn ausweisen, nachdem er im März 2015 auch in Deutschland Asyl beantragt hatte. Doch das Verwaltungsgericht Hannover schob zwei Mal die bevorstehende Ausweisung auf. Selbst vier Jahre nach seiner Einwanderung nach Deutschland war das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen. Die 61-Jährige aus Ahlem musste auch dafür mit ihrem Leben bezahlen.

In seinem ungeklärtem Aufenthaltsstatus sieht das Gericht auch einen Antrieb für den Mord. „Es zeichnete sich ab, dass es mit dem gesicherten Aufenthalt in Deutschland nicht klappt“, so der Richter. Faried A. habe von den Vermögensverhältnissen seiner Freundin gewusst. Die Schwurgerichtskammer ist davon überzeugt, dass die Freundschaft zwischen dem Täter und dem Opfer am Tatabend einen Riss bekommen habe.

Gericht kann Auslöser für die Tat nur ahnen

„Genau feststellen können wir das aber nicht“, so der Vorsitzende. Aber das Opfer hatte zuvor den Kontakt zu ihrer besten Freundin abgebrochen. Denn Faried A. hatte sich der besten Freundin genähert. „Sie wollten sich einen neuen Stützpunkt schaffen, falls es mit ihrer Freundin nicht mehr funktionieren sollte“, stellte der Richter fest.

Das Gericht geht davon aus, dass Täter und Opfer eine kurzzeitige intime Beziehung hatten. Die 61-Jährige habe das Verhältnis beendet, geblieben sei eine vertrauensvolle Freundschaft. Der Angeklagte sprach hingegen von einer intensiven sexuellen Beziehung bis zum Schluss. Wohl auch eine Lüge.

Abschiebung des Verurteilten nach Hälfte der Haftstrafe

Im Verlaufe eines Verfahrens hatte Faried A. fünf unterschiedliche Tatvarianten geäußert; eine hanebücherne als die andere. Mit keinem Wort sagte der Angeklagte etwas über die letzten Stunden des Opfers. Ein fest gezurrter, tiefer Knebel und horizontal und vertikal über den Kopf geklebtes Paketband – die 61-Jährige starb den Erstickungstod. „Es war ein langsamer, grausamer, quälender Tod“, stellte Richter Joseph fest.

Laut eines Gerichtssprecher werde nach Ablauf etwa der Hälfte der verbüßten Haft der Verurteilte in sein Heimatland abgeschoben. Das hätte man bereits 2015 haben können.

Lesen Sie auch

Von Thomas Nagel