HANNOVER

Neues Reiseziel im Portfolio: Die Fluglinie Montenegro Airlines fliegt ab sofort zwei Mal die Woche – sonntags und donnerstags –direkt vom Hannover Airport aus nach Tivat in Montenegro. Zum Einsatz kommt dabei eine Fokker 100 mit einer Kapazität von 100 Passagieren. Der Erstflug aus Tivat wurde am Wochenende mit einer Wasserdusche der Flughafenfeuerwehr Hannover begrüßt.

Nach Frankfurt, Düsseldorf, Leipzig und München sei Hannover die fünfte Destination in Deutschland, die von Montenegro Airlines angeflogen werde, hieß es. „ Montenegro Airlines will sich am deutschen Markt weiterentwickeln“, teilte die Fluglinie mit.

Flughafenchef Raoul Hille begrüßte die neue Direktverbindung: Mit dem Flug nach Tivat habe man „ein attraktives Urlaubsziel“ in das Streckenportfolio aufgenommen und könne damit das touristische Profil des Airports weiter schärfen. Tivat liegt an der Bucht von Kotor an der Adriaküste, zwischen Albanien und Bosnien-Herzegowina. Der Balkanstaat Montenegro gilt als touristischer Newcomer an der Adria: Das Landesinnere ist geprägt von Bergen und Wäldern, in den Buchten des Landes kommen Strandurlauber auf ihre Kosten.

Von ink