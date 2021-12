Hannover

Tarifkonflikt beim Sammelfahrdienst Moia in Hannover: Der Gewerkschaft IG Metall fordert, dass für das Unternehmen von Volkswagen die selben Standards gelten wie im Konzern – und vor allem seine Fahrer und Fahrerinnen besser bezahlt werden.

Nach Angaben von Gewerkschaftssekretär Thadeus Mainka hatten sich am Donnerstag rund 80 der 100 am Standort Hannover Beschäftigten schon kurz vor einer Betriebsversammlung am Betriebshof beim Wasserturm in der Vahrenwalder Straße versammelt und mittels Transparent gefordert: „Arbeit muss zum Leben reichen – Die Standards des Volkswagen Konzern müssen auch für Moia gelten – Für einen Tarifvertrag“.

Schlechter bezahlt als in Hamburg

Derzeit werden laut Mainka in Hannover 11,50 Euro Stundenlohn gezahlt – während es in Hamburg für die dort mehr als 500 Fahrerinnen und Fahrer zwölf Euro seien. Allein das sei schon ungerecht, denn innerhalb des VW-Konzerns müsse gelten: „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!“. Zudem sei das auch weniger, als etwa die Fahrer des Sprinti-Projekts vom regionalen Verkehrsverbund GVH bekämen.

Ziel sei, dass bei Moia an allen Standorten auch der Tarifvertrag der Volkswagen Group Services gilt, der für Fahrer einen Stundenlohn von etwas mehr als 15 Euro vorgebe, dazu noch Arbeitszeit- und Zuschlagsregeln enthalte und Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld biete. Eine Angleichung an Hamburg sei dabei der erste Schritt.

„Armutsfeste Löhne“

Die Gewerkschaft sagt, dass viele der Moia-Fahrer während der Corona-Ausfälle enorme Einkommensverluste hätten hinnehmen müssen und „trotzdem loyal gegenüber Moia“ geblieben seien. Viele hätten zudem noch ein zweiten oder dritten Job, um über die Runden zu kommen. Mainka: „Dieser Zustand muss aufhören, wir brauchen einen Tarifvertrag mit ordentlichen, armutsfesten Löhnen. Der VW-Konzern muss sich hier seiner sozialen Verantwortung stellen.“ Die Situation rufe Unzufriedenheit hervor, Beschäftigte wanderten deshalb auch ab. Überhaupt seien die Löhne seit der Testphase im Jahr 2018 nicht erhöht worden.

Aus Moia-Sicht ist die „geringfügige Differenz“ zu Hamburg „den unterschiedlichen Lebenshaltungskosten der beiden Städte begründet.“ Abgesehen davon erhielten alle Fahrer Zuschläge für Nachtfahrten von 25 Prozent, am Wochenende von 50 Prozent und an Feiertagen 100 Prozent. Als „passenden Rahmen“, um über mögliche Änderungen zu reden, sieht Moia die betriebliche Arbeitnehmervertretung, also den Betriebsrat an – und nicht die Gewerkschaft.

Von Ralph Hübner