Hannover

Hat Niedersachsens Große Koalition nur ein halbes Herz für die Kinder? Das steht zumindest auf den Plakaten, die Demonstranten am Mittwoch vor dem Landtag vor sich hielten. Eine Aktion, die in ganz Niedersachsen stattfand – auch vor Kitas in Hannover. Es ging um die geplanten Änderungen des Kitagesetzes. Eine Stärkung für Kinder und Erzieher sei es nicht, so die Kritik der etwa 60 Demonstranten vorm Landtag. Vor allem, was die personelle Ausstattung angeht.

„Eine gute Bildung soll im Kindergarten anfangen“, sagt eine Erzieherin aus Hannover in das Mikro, das die Gewerkschaft Verdi vor dem Landtag aufgestellt hatte. „Doch wie soll ich dem Anspruch gerecht werden, wenn ich mit einer Kollegin allein 25 Kinder betreue?“

Dritte Kraft mit 20 Wochenstunden soll 2027 kommen

Auf diese Kritik, die bereits seit Wochen wiederholt wird, hatten CDU und SPD am Wochenende zumindest ein Stück weit reagiert. Die Regierungsparteien hatten sich darauf geeinigt, mit einem Stufenplan schrittweise mehr Personal einzuführen. Der Beginn des Personalausbaus wird in zwei Jahren ab August 2023 gesetzlich verbindlich vorgeschrieben.

Dann sollen zunächst mindestens 2000 zusätzliche Auszubildende mit je 15 Stunden in die Kitagruppen kommen, in denen die drei bis sechs Jahre alten Kinder betreut werden. Ab 2027 sollen die Gruppen dann eine sogenannte dritte Kraft mit 20 Wochenstunden bekommen, wenn die Kinder dort ganztags betreut werden.

„Wir geben damit eine klare Perspektive zur Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels und setzen dies, wie versprochen, mit einem realistischen Stufenplan um“, kommentierte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) im Plenarsaal, während draußen noch demonstriert wurde.

Doch warum kommt die dritte Kraft nicht sofort? Das fragte Gewerkschaftssekretärin Katja Wingelewski die Landespolitiker, die sich den Demonstranten vorm Landtag gestellt hatten. „Wir brauchen Verbesserungen, jetzt!“ SPD-Bildungssprecher Stefan Politze verteidigte das Vorgehen: Was nütze der jetzt aktivierte Stufenplan, wenn keine Fachkräfte da sind? „Die Fachkraft-Delle ist so groß, dass der Weg nicht anders zu gehen ist.“ Und nicht zuletzt müsse das Ganze auch finanziert werden – in einem Haushalt, der durch die Pandemie mehr denn je belastet ist.

„Ich habe mich veräppelt gefühlt“

Grünen-Politiker Volker Bajus dagegen nannte den Entwurf mit Blick auf die zusätzliche 20-Stunden-Kraft ab 2027 eine „Mogelpackung“ „Ich habe mich beim Lesen veräppelt gefühlt“, so der Sprecher für Sozialpolitik. Er forderte ebenfalls die Dritte Kraft verbindlich in allen Stufen des Stufenplans. FDP-Politiker Björn Försterling munterte die Demonstranten auf: „Das Gesetz ist noch nicht durch – es gibt noch vier Wochen Beratung!“ Vielleicht lasse sich die Große Koalition noch zu weiteren Änderungen bewegen.

Von Simon Polreich