Möchtegern-Schütze muss Waffenschein teuer bezahlen

Eigentlich hätte Antonio P. (49) wissen müssen, dass er keine Waffe mehr besitzen darf. 2003 wurde er wegen unerlaubten Waffenbesitzes und unerlaubten Vermittelns von Schusswaffen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Doch die Liebe zu Pistolen und Revolvern trieb den Gastronom aus Hannover in die Arme des SSV’ Hameln 2000. Am Freitag wurde P. wegen Bestechung zu einer Geldstrafe von 4800 Euro (160 Tagessätze) im Amtsgericht Hannover verurteilt.

„Man schwebt bei diesen Verfahren in wenig im luftleeren Raum“, räumte Amtsrichter Reinhard Meffert ein. Aber die Gesamtschau lasse nichts Anderes zu als eine Verurteilung. So hatte Antonio P. für eine Sachkunde-Prüfung einen Antrag unterschrieben. Dafür sollte er 250 Euro zahlen. Richter Meffert ist sich sicher, dass die Prüfung am 31. Mai 2015 nie stattgefunden habe.

Bereits 25 Angeklagte in derselben Sache verurteilt

Und er muss es wissen. Er hat bereits 25 Urteile in ähnlichen Fällen gesprochen; alle Angeklagten wurden rechtskräftig verurteilt. Diese Verfahren sind der Ausfluss eines bundesweit beachteten Prozess vor dem Landgericht Hannover.

Im Juli 2017 wurde der Ehrenvorsitzende und Kassenwart des SSV Hameln 2000 zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt; zwei weitere Vorstandsmitglieder bekamen Bewährungsstrafen. Der Pizza-Wirt hatte sich bestechen lassen. Er kassierte dafür, dass er Bescheinigungen über Sachkunde-Prüfungen ausstellte. In Wahrheit fanden die Prüfungen nicht statt, oder die Schützen kannten Fragen und Antworten. Auch beim Schießtraining und dem Jahr Pflichtmitgliedschaft nahmen es die Verantwortlichen nicht so genau. Das waren aber die Voraussetzungen, damit die Schützen eine Waffenbesitzkarte erhalten konnten.

Angeklagter akzeptierte Strafbefehl nicht

Das Landeskriminalamt ( LKA) schleuste damals den verdeckten Ermittler „ Radu Schuster“ in den Verein ein, um das System der Bestechlichkeit aufzudecken. Auch ein bekannter Ex-Profi von Hannover 96 nahm die „Dienste“ der Vereinsoberen in Anspruch und wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

Antonio P. wollte den Strafbefehl in Höhe von 7500 Euro (150 Tagessätze) nicht akzeptieren. Deshalb ging er am Freitag vor Gericht. Sein Anwalt, Matthias Kracke, meinte, dass man seinem Mandanten keine Unrechtsvereinbarung nachweisen könne. Doch das sah der Richter anders. Schließlich kannte der die Tricksereien des Vereinsvorstandes aus früheren Verfahren. Der Richter milderte die Tagessatzhöhe auf Grund der familiären Situation des Angeklagten.

Dem Angeklagten hätte die Mauschelei im Schützenverein ohnehin nichts genutzt. Die Waffenbehörde gab ihm wegen seiner Vorstrafe keine Waffenbesitzkarte. In der nächsten Woche muss sich auch die Lebensgefährtin wegen desselben Delikts vor Richter Meffert verantworten. Verurteilung sehr wahrscheinlich.

Von Thomas Nagel