Hannover

Es lief nicht gut im Podbi-Park für „Who’s Perfect“ – und darum macht der Händler für Möbel von italienischen Designern Schluss in Hannover: Der Räumungsverkauf läuft.

Thorsten Riepen (55), Vertriebschef Deutschland bei „Who’s Perfect“ und seit 30 Jahren in der Branche tätig erklärt auf NP-Anfrage, woran es liegt: „Wir sind dort nicht so erfolgreich, wie wir das erwartet haben. Hier fehlt das Tageslicht, es gibt keinen Wettbewerb und die Kundenfrequenz ist zu niedrig.“ Auch sei die Erreichbarkeit ungenügend, man habe keine oberirdischen kostenlosen Parkplätze. Das Geschäft hier, eröffnet im Sommer 2017, sei quasi nach außen nicht sichtbar, es gebe „keine externe Visibilty“, wie er es im Fachjargon ausdrückt. Und von den Kunden wisse man, dass man „nicht so gerne zum Einkaufen in den Podbi-Park fährt, weil das hier nicht so kundenfreundlich ist“.

In der Galerie lief es

Als der Möbelfilialist Motto: „exklusive Highlight-Produkte italienischer Premium-Designermöbel“ – von Juni 2015 bis Ende 2018 einen so genannten Pop-up-Store in der Galerie Luise in Hannovers Stadtmitte laufen hatte, war das anscheinend anders: „Wir waren dort wirklich erfolgreich auf kleiner Fläche, haben dort auf 700 Quadratmetern fast so viel Umsatz gemacht wie hier auf über 3000 Quadratmetern“, erklärt Riepen. Man sei dort „erfolgreicher gewesen“. Die Filiale im Podbi-Park im Stadtteil List sei auf dem üblichen Größenniveau wie die anderen Filialen etwa in Bremen oder Hamburg.

Wenig Kundenverkehr: Podbi-Park-Passage mit Möbelhändler Who’s Perfect. Quelle: Heusel

Nicht für immer

Riepen sagt, das sei kein endgültiger Abschied – man sei weiter daran interessiert, In Niedersachsen und/oder Hannover vertreten zu sein – sollte sich dafür eine entsprechende Gelegenheit auftun. Der Räumungsverkauf werde zwischen 12 und 16 Wochen dauern – es sei noch genügend Ware da, auch dank eines großen Lagers in Garbsen; teils seien auch noch Möbel bestellbar. „Wir wollen unseren Kunden keine Restposten verkaufen, sondern aktuelle Ware!“

Als Who’s Perfect im Podbi-Park (liegt nahe Bahlsen, hier befindet sich neben anderen Händlern und etwas Gastronomie auch ein Bürgeramt) startete, waren zehn Mitarbeiter im Verkauf tätig, jetzt seien es noch sechs, dazu – wie üblich - eine Führungskraft, jemand für die Verwaltung, die Dekoration und ein Schreiner. Einige Mitarbeiter seien inzwischen zu Wettbewerbern gewechselt, andere würden in anderen Filialen Arbeit angeboten, „es soll keiner entlassen werden“, sagt Riepen und erklärt: „Man schließt nie gerne.“

Von Ralph Hübner