Garbsen

Dieser Zug war ein Trost für jedes Kind, das mitgeschleppt wurde zum Möbeleinkauf. Auch wenn es nicht im Speisewagen Platz nehmen durfte, so doch wenigstens in der Fantasie. Doch auch damit ist jetzt Schluss: Möbel Hesse entsorgt den einstigen Restaurantzug, Schwerlastwagen haben die Waggons am Donnerstagfrüh abgeholt.

45 Jahre lang stand die schwarze Dampflokomotive mit ihren historischen Anhängern auf dem Gelände von Möbel Hesse. „Da wo die Lokomotive steht“ - dieser Satz aus der Werbung war in und um Hannover ein Begriff. Nun soll an der B6 ein neues, modernes Restaurant entstehen. Die 40 Tonnen schweren Waggons, von denen es laut Möbel Hesse in Deutschland nur noch ein weiteres Exemplar in diesem Zustand gibt, hat das Unternehmen an die „Stiftung Historischer Eisenbahnpark Niederrhein“ in Nordrhein-Westfalen vermacht. Dort sollen die Fahrzeuge restauriert werden – und wieder auf Fahrt gehen.

So sieht der Speisewagen von außen aus. Quelle: Möbel Hesse

Fünf Lastwagen sowie zwei 100-Tonnen-Kräne werden am Nachmittag für den Transport sorgen.

Von NP