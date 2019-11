Projekt Tempo 30 wird in Garbsen gestartet

HANNOVER

Macht es einen Unterschied, ob auf einer Hauptverkehrsstraße Tempo 30 oder Tempo 50 erlaubt sind? Das will das Land Niedersachsen beim Modellprojekt Tempo 30 herausfinden. Der projektbegleitende Runde Tisch hat nun sechs Teststrecken ausgewählt, „an denen die Auswirkungen von Tempo 30 in den Untersuchungsfeldern Luft, Lärm und Verkehr“ erforscht werden sollen, heißt es in einer Mitteilung des Verkehrsministeriums. Die Havelser Straße in Garbsen ist eine der Teststrecken. Mit den Messungen wird im Frühjahr 2020 begonnen.

Messungen beginnen im Frühjahr 2020

Für die Teilnahme am Projekt hatten sich 42 Kommunen beim Verkehrsministerium gemeldet, ausgewählt wurden neben Garbsen Straßenabschnitte in Osnabrück, Göttingen, Seevetal, Edewecht ( Landkreis Ammerland) und Friedland ( Landkreis Göttingen). Verkehrsminister Bernd Althusmann ( CDU) sagte dazu, man wolle analysieren, „wie sich Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen innerorts im Vergleich zu Tempo 50 auf den CO2-Ausstoß, die Entwicklung des Verkehrslärms und die Verkehrssicherheit sowie auf den Verkehrsablauf“ auswirke. Zudem solle untersucht werden, wie das Tempolimit in der Bevölkerung ankomme.

Ab Frühjahr 2020 wird ein Jahr lang die Belastung bei Tempo 50 gemessen, dann erfolgt die Umstellung auf Tempo 30.

Von Inken Hägermann