Hannover

Die Sonne strahlt, der Aufbau läuft, der Bass dröhnt bereits im Hintergrund: Am Freitagabend startet die erste Party der Veranstaltungsreihe „Back to Dance“ im Innenhof des Musikzentrums. Dabei wird unter freiem Himmel getanzt und gefeiert – und es werden infektiologische und sozialwissenschaftliche Beobachtungen angestellt, die Open-Air-Veranstaltungen im Sommer wieder möglich machen könnten.

An vier Veranstaltungstagen (18. Juni sowie 2., 3. und 4. Juli) werden bei den „Back to Dance“-Festivals verschiedene Szenarien durchgespielt. Soziologie-Studierende der Leibniz Universität Hannover (LUH) erheben durch Besucherumfragen Informationen dazu, wie sich die Ansprüche der Festivalbesucher durch die Pandemie verändert haben: „Mit dem Modellprojekt wollen wir herausfinden, wie sich die Wahrnehmung des Feier-Erlebnisses der Besucher verändert, wenn sie mit verschiedenen Schutzmaßnahmen konfrontiert werden“, erklärte Klubnetz Festivalsprecher Johannes Teller.

Während es an jedem Veranstaltungstag andere Regeln geben wird, entfällt eine mittlerweile gewohnte Corona-Regel komplett: „Abstand muss nicht gehalten werden“, sagte Teller. Dafür muss an allen Terminen ein negativer Schnelltest vorgelegt werden, der nicht älter als 24 Stunden ist. Die anderen Vorgaben sollen auch Aufschluss darüber geben, wie die Pandemie das Veranstalten verändert hat: So wird anfangs beispielsweise noch mit Maske und ohne Alkohol gefeiert. An einem der späteren Termine ist das Open-Air ohne Maske, dafür aber mit Alkohol. Beim letzten Szenario gibt es bei der Veranstaltung keine Maskenpflicht und Alkohol.

Am Freitag werde es spannend zu sehen, wie die Besucher auf die Gegebenheiten reagieren: „Wir werden beobachten können, ob zum Beispiel die Maskenpflicht, insbesondere bei warmen Temperaturen, am Tanzen hindert“, sagte Teller. Auf der Tanzfläche wird es eine Tanzampel geben, die rot leuchtet, wenn zu viele Menschen ihre Maske gar nicht oder nicht richtig tragen. „Leuchtet die Ampel rot, machen wir die Musik leiser“, erklärt Teller. Dies solle dazu motivieren, sich an die entsprechenden Regeln zu halten. „Wenn das funktioniert, können wir Rückschlüsse für die Zukunft ziehen.“

So wurde 2019 das letzte Mal beim Snntg Festival getanzt: Am Freitag können Festivalliebhaber zu DJ-Sets von „&Claudia“ und „Meggy“ ohne Abstandsregelung wieder feiern. Quelle: Frank Wilde

Zu den Organisatoren zählen Veranstalter des Snntg Festivals, Fuchsbau Festivals, MusikZentrums , Klubnetzes, Musikland Niedersachsesn und der Music Community Zwaem. Die Erkenntnisse aus den Besucherbefragungen sollen möglichst schnell nach den Veranstaltungstagen vorliegen: „Wir erhoffen uns fundierte Aussagen für die Zukunft und vielleicht die eine oder andere kleinere Veranstaltung im Sommer“, so Teller. Dafür müsste aber zuerst die Corona-Verordnung entsprechend angepasst werden.

Denn: Während Tanzen in Clubs wieder erlaubt ist, sieht die niedersächsische Corona-Verordnung bis dato noch keine Tanzveranstaltungen unter freiem Himmel vor: „Obwohl bekanntermaßen die Ansteckungsgefahr outdoor verschwindend gering ist. Mit dem Modellprojekt wollen wir also auch auf diese Schieflage aufmerksam machen und hoffen auf entsprechende Anpassungen in der Verordnungslage“, sagte Teller. Das Konzept für das Modellprojekt wurde deshalb in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt entwickelt. Um Erkenntnisse zum Infektionsgeschehen zu bekommen, werden die Besucher fünf Tage nach der Veranstaltung wieder einen Test machen. Zehn Tage nach jedem Veranstaltungstag erstatten die Organisatoren zudem Bericht an das Gesundheitsamt.

Die maximal 350 Besuchenden werden an jedem Festivaltag in zwei dreistündige Zeitfenster aufgeteilt. Für eine Schutzgebühr von fünf Euro können Festivalfans die Veranstaltung auch kurzfristig besuchen: „Ein Ticket kann je nach Verfügbarkeit auch am Veranstaltungstag gekauft werden“, sagt Teller.

Von Sophie Peschke