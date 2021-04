Hannover

Die Entscheidung über die Modellkommunen, die ab 12. April gezielt Geschäfte, Gastronomie und kulturelle Einrichtungen öffnen können, ist gefallen – und Hannover geht leer aus. Doch es gibt die Chance, die Bewerbung für eine zweite Runde aufrecht zu erhalten.

14 Kommunen wurden vom Niedersächsischen Gesundheitsministerium für das Modellprojekt ausgewählt, darunter auch Hannovers Nachbarstadt Hildesheim. Offen entscheidendes Kriterium war ein Inzidenzwert von maximal 100 Infizierten pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen.

„Damit hat das Land gegen die eigenen Kriterien verstoßen“, zeigte sich Martin Prenzler, Chef der City-Gemeinschaft Hannover, enttäuscht. „Das ist spannend im laufenden Verfahren.“ Denn zuvor war als Bewerbungsvoraussetzung ein Inzidenzwert von 200 genannt worden. „Wir haben uns seit Wochen intensiv darauf vorbereitet, die Enttäuschung ist riesengroß.“

Gemeinden der Region hatten keine Chance

„Das Land hat eine Grundsatzentscheidung getroffen, bei der die meisten Kommunen in der Region Hannover keine Chance hatten“, sagte auch Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover. „Die Öffnungskonzepte zu erarbeiten, war trotzdem ein sinnvoller Schritt, um vorbereitet zu sein für eine Zeit, wenn wieder mehr möglich ist.“

Man habe leider nur eine begrenzte Zahl an Kommunen auswählen können, erklärte Sozial- und Gesundheitsministerin Daniela Behrens. „Aufgrund der insgesamt hohen Inzidenzwerte wollen wir die Öffnungen nur in einem zeitlich und räumlich eng begrenzten Rahmen testen.“ Aber alle eingereichten Konzepte würden für die Kommunen eine gute Grundlage darstellen, wenn es weitere Öffnungsschritte auf Basis von Tests und digitaler Kontaktnachverfolgung gebe. „Die Arbeit am Konzept war nicht umsonst.“

Elf weitere Projekte kommen noch dazu

Denn insgesamt will das Land das Modellprojekt in 25 Kommunen laufen lassen. Elf weitere Projekte sollen in einer zweiten Runde noch dazu kommen, über die bis zum 17. April entschieden werden soll. Bis zum 13. April kann also auch Hannover noch seine Bewerbung aufrechterhalten und gegebenenfalls nachbessern.

„Unbedingt“, fordert Prenzler, der das von Hannover vorgelegte Konzept und das umfangreiche Netzwerk an Unterstützern für das „Modell Hannover – Öffnen mit Sicherheit“ beispielhaft nennt. „Die Inzidenz ist doch nicht alles“, betont er. „Es ist falsch, nur auf diesen Wert zu achten. Er sagt doch nur aus, wie viele Menschen infiziert sind, nicht aber, wie stark sie das Gesundheitssystem belasten.“ Wenn ausschließlich negativ getestete Menschen in einem Raum wären, wäre eine Infektion schließlich unwahrscheinlich.

Schließen auf Dauer keine Option

Er sei aber ein fairer Verlierer. „Wir erhoffen uns nun durch die Modellkommunen eine Datenlage, die auch uns in Bälde eine Öffnung ermöglichen wird. Immer nur Schließen, Schließen, Schließen – das ist auf Dauer keine Option.“ Und so sehr ihn der Erfolg der ausgewählten Kommunen für diese freue, blickt er doch auch mit ein bisschen Sorge nach Hildesheim. „Das werden viele Kunden abwandern. Es gibt ein großes Bedürfnis der Menschen, mal wieder einkaufen zu können.“ Oder eben ein Lokal zu besuchen.

Onay wartet auf Ergebnisse der Versuche

Hannovers OB Belit Onay erwartet nun gespannt die Ergebnisse der Versuche in den ausgewählten Modellkommunen, um zu sehen, „was wir aus deren Erfahrungen für die zweite Bewerbungsrunde lernen können. Hannover hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um vorsichtig, regional begrenzt und sichere Öffnungen zu ermöglichen, wissenschaftlich begleitet und mit digitaler Unterstützung.“ Dabei wäre der Status einer Modellkommune aber nur ein Baustein gewesen. „Oberstes Gebot ist es, die Pandemie einzudämmen und die Fallzahlen zu senken. Je weniger Coronafälle auftreten, desto eher kann über Öffnungen nachgedacht werden.“

Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette zeigte sich deutlich enttäuschter über die Absage: „Wir haben in den vergangenen Wochen hart gearbeitet, um gemeinsam eine belastbare Strategie für eine Teilöffnung in der Innenstadt zu entwickeln“, sagte sie. „Es wäre für alle Beteiligten fairer gewesen, wenn die Landesregierung von vornherein den Inzidenzwert von 100 kommuniziert hätte; die Verordnung lässt die Modellversuche bis zu einer Inzidenz von 200 zu.“ Sie hoffe sehr, dass die Modellversuche dazu führen, dass Öffnungen bald wieder möglich würden. „Und für Handel, Gastronomie und Kultur endlich wieder eine Perspektive entwickelt werden kann.“

So funktioniert das Öffnungsmodell

Ausgewählt wurden die Städte Aurich, Achim, Braunschweig, Buxtehude, Cuxhaven, Einbeck, Emden, Hann. Münden, Hildesheim, Lüneburg, Nienburg/Weser, Norden und Oldenburg sowie die Samtgemeinde Elbtalaue. Dort können nun sichere Zone eingerichtet werden, um etwa Einzelhandelsgeschäfte, Außenbereiche von Restaurants und Cafés, Fitnessstudios, Kinos, Theater oder Galerien öffnen zu lassen. Der Zutritt zu einer sicheren Zone ist allerdings nur möglich, wenn ein negativer Corona-Test vorliegt und die von der Kommune vorgegebene App zur Kontaktnachverfolgung genutzt wird. Der Rest muss ein aktueller Antigen-Schnelltest sein, Selbsttests werden nicht akzeptiert. Für die bisher schon geöffneten Geschäfte gilt die Testpflicht nicht.

Ministerpräsident Stephan Weil erklärte dazu: „Niedersachsen geht sehr umsichtig vor in der aktuell schwierigen Situation. Wir bleiben vorsichtig. Aber wir wollen einem neuen System mit Testen, Besucherlenkung und AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltag mit Maske) eine Chance geben. Wir brauchen Perspektiven.“

Grundlagen für eine Normalisierung schaffen

Die Ergebnisse der Modellprojekte sollen den Weg weisen für sichere Zonen in ganz Niedersachsen, ergänzte Ministerin Behrens. „Denn mit den Projekten untersuchen wir, wie die Öffnung einzelner Bereiche mit einer konsequenten Teststrategie und unter Einhaltung strenger Auflagen möglich ist. Wir wollen so die Grundlage für spätere kontrollierte und gezielte Lockerungen schaffen.“ Ziel sei es, Schritt für Schritt eine gewisse Normalisierung des Lebens zu ermöglichen.

„Die kommunalen Spitzenverbände haben ursprünglich einen anderen Ansatz verfolgt. Wir können aber die Augen vor der bundespolitischen Entwicklung nicht verschließen“, erklärte der Präsident des Niedersächsischen Landkreistages, Landrat Klaus Wiswe. Man sei aber froh, dass die Landesregierung an den Modellprojekten festhalte. „Die Entscheidung für eine gestufte Zulassung der 25 Modellkommunen können wir nachvollziehen.“

Städte- und Gemeindebund will kleinere Städte

„Wir wagen mit diesem Modellversuch ein Stück Normalität und hoffen, dass die Ergebnisse sehr bald für alle Kommunen übertragbar sein werden“, so Marco Trips, Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, der sich dafür eingesetzt hatte, den Versuch in kleinen und mittleren Städten durchzuführen. Dort sei die Gefahr einer Inzidenzsteigerung geringer als in Großstädten wie Hannover.

Folgende Voraussetzungen waren durch die Kommunen für die Bewerbung zu erfüllen: Vorlage eines Testkonzepts für ein abzugrenzendes Projektgebiet, Teilnahme an einem app-basierten System der digitalen Kontaktnachverfolgung, in der Region Hannover ist dies die Luca-App, ein Konzept für einen Ordnungs- und Sicherheitsdienst und die Einbindung des zuständigen Gesundheitsamtes. Bei der Auswahl war darüber hinaus auch auf eine landesweit gleichmäßige Verteilung geachtet worden. Wenn mehrere Kommunen ähnlicher Größe alle Anforderungen erfüllt haben, war der niedrigste Wert bei der Sieben-Tages-Inzidenz ausschlaggebend. Die Modellkommunen müssen sicherstellen, dass genügend Testkapazitäten vorhanden sind und die Auflagen befolgt werden. Im Anschluss an die Projekte werden die Kommunen einen ausführlichen Erfahrungsbericht vorlegen. Auch wissenschaftliche Begleituntersuchungen werden erstellt.

Von Andreas Krasselt