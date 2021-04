Hannover

Das Land sagte Nein zu Hannover als Modellkommune für Corona-Lockerungen, aber die Stadt will nicht lockerlassen: Stadt und Region Hannover sowie Industrie- und Handelskammer Hannover, der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga, der Handelsverband und die City-Gemeinschaft haben am Dienstag beschlossen, das Konzept zu verfeinern und sich bis zum 13. April für die zweite Auswahlrunde erneut zu bewerben.

Stadtsprecher Dennis Dix: „Die Konkretisierungen betreffen unter anderem den Zuschnitt des Modellraums, der vom Land als zu groß bewertet wurde.“ Die wissenschaftliche Begleitung sei weiterhin mit Unterstützung der MHH und des Helmholtz-Zentrums geplant.

Landesregierung wählt kommende Woche neu aus

Zuvor hatte auch Landesgesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) angekündigt: „Wir werden in der kommenden Woche weitere Kommunen auswählen." Dabei sollten die bereits eingegangenen Bewerbungen berücksichtigt werden. Bei den Modellprojekten, die nicht zugelassen wurden, hakte es laut der Sozialministerin entweder daran, dass die digitale Kontaktnachverfolgung nicht ausreichend an den öffentlichen Gesundheitsdienst angebunden gewesen oder die Inzidenz – wie im Fall von Hannover – zu hoch gewesen sei. Die Kommunen hätten die Chance nachzubessern, zudem wolle die Landesregierung prüfen, ob es einen Spielraum für Hochinzidenzkommunen gebe. „Dafür werden wir vorsichtig und mit Umsicht gucken, wie es in den kleineren Städten läuft", sagte Daniela Behrens.

Die 100 als Ausschlusskriterium

Stadt, Region und weitere Beteiligte am Konzept hatten sich vor allem auch vor dem Hintergrund enttäuscht gezeigt, dass „die Verordnung die Modellversuche bis zu einer Inzidenz von 200 zulässt und nun eine Inzidenz von 100 als Ausschlusskriterium genommen wurde“. Nun aber schaut man nach vorn. „Alle Modellversuche dienen dem Zweck, die Möglichkeiten einer späteren landesweiten vorsichtigen Öffnung des Geschäftslebens zu erproben“, berichtete Stadtsprecher Dix. „Insofern erwartet Hannover auch Erkenntnisse aus den Modellversuchen der anderen Kommunen. Dies kann den hiesigen Geschäftsleuten im Erfolgsfall Perspektiven aufzeigen“.

„Wir brauchen eine Perspektive“

Die Modellprojekte sollen unabhängig von der bevorstehenden Bund-Länder-Schalte am Montag starten. Mit Blick auf die Debatte um neue Verschärfungen machte Behrens deutlich: „Wir brauchen eine Perspektive. Der Lockdown ist eine sehr schmale Antwort nach einem Jahr Pandemie."

Mehrere Geschäftsleute hatten nach dem Aus in der NP die Stadt kritisiert. So fühlte Jürgen Weitz, Chef des gleichnamigen Haushaltsgeschäfts in der Georgstraße nicht, „dass wir Händler viel Unterstützung von der Stadt bekommen“. Dix nannte die Enttäuschung nachvollziehbar. Die öffentliche Kritik an der Bewerbung sei aber nicht angemessen, „weil die Stadt mit allen involvierten Einrichtungen intensiv beraten hat und die Bewerbung ein Gemeinschaftsprodukt war“. Zudem habe das Konzept das Land „im Wesentlichen überzeugt“. Das Land habe allerdings als Bedingung formuliert, dass nur ein einziges Teilgebiet pro Modellstadt definiert wird. „Es können also nicht Geschäfte aus mehreren Stadtteilen am Modellprojekt teilnehmen.“

Inzidenzzahlen sind der Vorbehalt

Und da sind dann aber noch die hohen Inzidenzwerte, die Pandemie ist schließlich nicht vom Tisch. Man sei sich nach wie vor bewusst, „dass sich das beabsichtigte Modellprojekt in einem Spannungsfeld befindet“, so Dix. „Der Modellversuch steht unter dem Vorbehalt, dass er bei hohen Inzidenzzahlen nicht durchgeführt werden kann.“ Zugleich soll aber erprobt werden, wie unter vertretbaren Regeln vorsichtige Öffnungen möglich seien.

Von Mandy Sarti und Petra Rückerl