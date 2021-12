Hannover

Die Region Hannover hat in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Statistik Niedersachsen, der Bundesagentur für Arbeit sowie dem Kraftfahrtbundesamt detaillierte Zahlen zur Mobilität in der Region vorgelegt. Dabei zeigte sich: Die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge nimmt weiter zu - seit 2007 eine beständige Entwicklung.

Ende 2018 waren in der Region Hannover 762.371 Fahrzeuge zugelassen. Ende 2020 lag die Zahl bei 786.087 Fahrzeugen. Die größte Gruppe stellten 2020 mit 525.185 die privaten PKW dar. Es folgen auf den Plätzen etwa 85.000 Anhänger, 67.000 gewerbliche PKW, 57.000 Nutzfahrzeuge und 51.000 Krafträder.

In der Stadt leben deutlich weniger PKW-Besitzer

Bezogen auf die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz hat die Landeshauptstadt Hannover mit deutlichem Abstand die geringste PKW-Dichte (privat und gewerblich). Es folgen die Nachbarstädte Laatzen, Ronnenberg und Seelze. Die höchste PKW-Dichte weisen Isernhagen, Wedemark und Burgwedel auf.

Die PKW-Dichte (privat und gewerblich) je 1.000 Personen mit Hauptwohnsitz in den Städten und Gemeinden der Region Hannover am 31.12.2020. Quelle: Region Hannover (Screenshot)

Höhere Einkommenskraft bedeutet mehr Fahrzeuge

Die Region untersuchte zudem, ob es einen Zusammenhang zwischen PKW-Dichte und Wohlstand der Einwohnerinnen und Einwohner gibt. Während die Landeshauptstadt Hannover eine für die vorhandene Einkommenskraft deutlich unterdurchschnittliche PKW-Dichte aufweist, weisen die 20 Städten und Gemeinden einen eindeutigen Zusammenhang zwischen diesen beiden Merkmalen auf.

Die Korrelation von Fahrzeugdichte und Einkommensteuereinnahmen beträgt 0,69. Das zeigt, dass empirisch eine hohe Einkommensteuerlast pro Einwohnerin und Einwohner mit einem höheren Fahrzeugbestand pro Einwohnerin und Einwohner einhergeht.

Interessant ist auch die Entwicklung der genutzten Energieträger im Straßenverkehr. Über zwei Drittel der PKW werden mit Benzin betrieben, Diesel-Fahrzeuge nehmen knapp 30 Prozent ein. Alternative Antriebe verharren im einstelligen Prozentbereich.

Alternative Antriebe im Kommen

Allerdings zeigen die Zahlen, dass die Zahl der Diesel-PKW seit 2016 stagniert und die Zahl der Benzin-PKW von 2019 auf 2020 abgenommen hat. Dagegen zeigt die Zahl der Elektro- und Elektro-Hybrid-Fahrzeuge ein zunehmend dynamisches Wachstum. Von 2019 auf 2020 ist die Zahl der Fahrzeuge um fast 100 % gestiegen. Während daher in den Statistischen Kurzinformationen SKI 16/2019 noch festgestellt wurde, dass der kontinuierliche Anstieg der PKW-Zahlen insgesamt in der Region Hannover vor allem auf die ansteigenden Zahlen von Benzin-Fahrzeugen zurückgeht, ist zumindest der Anstieg 2020 auf die „alternativen“ Antriebe zurückzuführen.

Wo finden sich die Fahrzeuge mit „alternativen“ Antrieben in der Region? Die höchste Dichte weisen mit großem Abstand Isernhagen gefolgt von Langenhagen, Gehrden und der Wedemark auf. Die geringste Dichte besteht in Burgdorf, Lehrte und Ronnenberg. Der relative Anteil liegt ebenfalls in Isernhagen mit über 4 % am höchsten gefolgt von der Stadt Hannover und Langenhagen mit jeweils 3,1 %. Den geringsten Anteil haben Uetze (1,6 %) sowie Lehrte, Sehnde und Burgdorf mit jeweils 1,7 %.

Von okz