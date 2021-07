Hannover

Statt mit Tapeten sind diese Wände mit Lavendel, Storchenschnabel und Wildem Wein „verkleidet“: Auf der Deistertraße in Linden-Süd ist seit Mittwoch das „Mobile Grüne Zimmer“ geparkt – eine anhängergroße Mischung aus Mikrogarten und Minibühne, deren Wände aus Pflanzen bestehen. Für die nächsten acht Tage soll es kultureller und sozialer Treffpunkt für Besucher aus Nah und Fern, aber vor allem für Anlieger der Deisterstraße sein. Eine grüne Oase mitten im lauten Stadtgebrummel.

Das „Mobile Grüne Zimmer“ ist ein Produkt der Stuttgarter Firma Helix Pflanzen. In einem deutschlandweiten Wettbewerb haben sie ihre Rauminstallation (inklusive An- und Ablieferung) für den bereitgestellt, der mit seinem Konzept überzeugte: Und das war Stefan Rose vom Verein „Deisterkiez“, einer Gemeinschaft aus Anwohnern und Geschäftsleuten, die sich für die Verschönerung ihrer Straße mit Kreativität und Eifer einsetzen. „An der Deisterstraße herrscht kein steriler Chic. Sie hat Charme und bietet pulsierendes Leben in Gemeinschaft. Gewerbliche, gastronomische, soziale und kulturelle Aspekte mischen sich so eng miteinander wie in kaum einem anderen Quartier Hannovers“, sagt Rose.

Die Deisterstraße hat auch ihre Schattenseiten

Doch die Deisterstraße hat auch ihre Schattenseiten. Straßenlärm, Dreck und wenig Erholungsfläche – womit sie für das grüne Zimmer als Ort für die Kurzerholung im Betondschungel wie geschaffen ist. Das zentrale Element des „Mobilen Grünen Zimmers“ ist eine zwei Meter hohe, freistehende Grünwand mit darüber angeordnetem, begrüntem Spalierdach. Die „Grünen Wände“ aus Blattschmuck-, Blüh- und Naschpflanzen dienen als Schattenspender, Staubfilter und Wasserspeicher und bieten Lebensraum für Pflanzen und Tiere. „Sie sorgen zudem für Lärmreduktion, Kühlung durch Verdunstung und erhöhen die Aufenthaltsqualität“, erklärt Rose. „So wirkt sich mehr Stadtgrün auf der Deisterstraße auch positiv auf das Mikroklima und die Aufenthaltsqualität aus.“ Dabei versorgt sich das Zimmer selbst über einen eingebauten 2000-Liter-Wassertank und Sensoren, die die Feuchtigkeit in den mit Granulat gefüllten Wänden messen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dazu hat der Deisterkiez ein Programm für die grüne Bühne auf die Beine gestellt. Ob Märchenlesung, Jonglage, Pflanzen-Upcycling oder Streetperformance – an jedem Tag wird vor der Deisterstraße 38 um 15 oder 18 Uhr etwas geboten. Am Mittwoch startete das Programm mit einem politischen Kaffeekränzchen der „Omas gegen Rechts“. Das weitere Programm hat der Deisterkiez-Verein auf seiner Instagramseite gepostet.

Ein buntes Programm hat der Verein für die Minibühne zusammengestellt. Quelle: Ilona Hottmann

Man hofft auf mehr Unterstützung bei der Kiez-Pflege

Wenn es gut läuft, könnte das grüne Zimmer auch nach seinem Abbau am 30. Juli den Kiez nachhaltig beleben. „Wir erhoffen uns, dass die Verwaltung aufmerksam wird, was hier alles geht. Und vor allem, dass sie uns bei der Verschönerung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität unterstützt. Ideen haben wir genug“, so Rose. Von Blumenkübeln und Radbügeln bis hin zu in den Boden eingelassene Aschenbechern, die dem Raucher spielerisch (etwa als Zielscheibe oder als Ja-Nein-Abstimmung) mehr Sauberkeit schmackhaft machen.

Vieles hat der Verein bereits in Eigenregie organisiert. Etwa die tristen Baumscheiben bepflanzt und ihre Pflege als Patenschaft vergeben, oder kreativ gestaltete Bänke für die „alteingesessenen“ Anwohner aufgestellt. Nicht zuletzt sind auch andere Regionskommunen auf den Verein aufmerksam geworden, sagt Carsten Tech, der für die Hanova das Quartiersmanagement inne hat und immer mit im Boot ist. Offenbar überlegt sogar die Regionsverwaltung selbst, so ein grünes Zimmer anzuschaffen und reihum in die Kommunen zu „verleihen“, hat er gehört. „Auf jeden Fall werden die nächsten Tagen einige neugierige Blicke auf uns gerichtet sein“, sagt er. „Wir freuen uns“, sagt auch Stefan Rose. Und das gilt erstmal für alles, was aus dem Grünen Zimmer „erwächst“.

Von Simon Polreich