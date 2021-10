Hannover

Seit Ende September sind die Impfzentren geschlossen – nun beginnen die mobilen Impfteams mit ihrer Arbeit. Ab Montag starten in der Region zunächst zwei solcher Teams, langfristig sollen 16 von ihnen im Umland unterwegs sein. „Das Angebot ergänzt die Impfungen durch Hausärztinnen und Hausärzte, mit denen wir in gutem Kontakt stehen“, sagte Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau am Freitag.

Die Impfteams sollen vorrangig schwer zu erreichende Bevölkerungsgruppen impfen. Geplant sind Impfaktionen in Schulen, Alten- und Pflegeheimen und Hochschulen. In den meisten Heimen sei der Bedarf zwar durch die betreuenden Ärztinnen und Ärzte gedeckt, betonte Cora Harmenau, dennoch hätten einige Einrichtungen Bedarf angemeldet. Für acht Heime wurde so die Auffrischungsimpfung durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte organisiert.

Impfungen in Laatzen und Langenhagen

Daneben hat die Region Hannover die Johanniter Unfallhilfe und den Arbeiter-Samariter-Bund beauftragt, die Impfteams in die Obdachlosen-Betreuung am Nordbahnhof, ins Quartierstreff in Langenhagen-Wiesenau (Mittwoch und Donnerstag) und nach Laatzen-Mitte (Freitag) zu schicken. Die Menschen können sich aber auch direkt im Gesundheitsamt an der Weinstraße in der Südstadt impfen lassen. „Unser Ziel ist, dass das Impfangebot auch von den Menschen angenommen wird, die in unseren Beratungsstellen Hilfe und Rat suchen“, sagt Hergen-Herbert Scheve, kommissarischer Leiter des Fachbereichs Gesundheitsmanagement.

Laut einem Sprecher des Gesundheitsministeriums können die Impfteams bis zu 120 Impfdosen pro Tag verabreichen. „Das ist eine gut zu erreichende Zahl, sofern sich genügend Menschen impfen lassen“, machte er am Freitag in Hannover deutlich. In dieser Woche wurden die Gesundheitsämter mit entsprechender Hardware für mindestens ein Impfteam ausgestattet – diese wird benötigt, um die Impfleistung an das Robert-Koch-Institut weiterzugeben. Die Region Hannover hat bereits die Ausstattung für alle 16 Impfteams erhalten.

Ärztinnen und Ärzte erhalten 130 Euro pro Stunde

Seit Anfang Oktober wurde die Organisation der Impfteams auf das Land verlagert. Im Zusammenhang mit der Umstrukturierung hat sich auch die Entlohnung der Impfärztinnen und -ärzte verändert. Verdienten sie in den Impfzentren noch 150 Euro pro Stunde, erhalten sie nun 20 Euro weniger, wie die „Neue Osnabrücker Zeitung“ berichtete. Niedersachsen zählt damit immer noch zu den besser zahlenden Bundesländern – in Schleswig Holstein erhalten die Medizinerinnen und Mediziner seit Beginn der Impfkampagne 115 Euro pro Stunde.

Von Mandy Sarti