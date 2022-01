Hannover

Auf dem Mittellandkanal in Höhe des hannoverschen Stadtteils List hat sich am Dienstagabend ein spektakulärer Unfall ereignet. Der 22-jährige Kapitän eines 156 Meter langen Schubboots ist gegen 20.20 Uhr erst gegen ein Hausboot und dann gegen die Brücke in Höhe der Tannenbergallee gesteuert. Der Schiffsführer erlitt leichte Verletzungen und landete im Wasser.

Wie die Polizei Hannover mitteilt, war das Schubboot mit Containern beladen und auf dem Mittellandkanal in Richtung Wolfsburg unterwegs. „Aufgrund vermeintlich entgegenkommenden Schiffsverkehrs steuerte der Schiffsführer in Höhe der Tannenbergallee so weit nach rechts, dass das Schiff mit dem Heck gegen ein am Ufer gelegenes Hausboot gedrückt wurde“, sagt Behördensprecherin Natalia Shapovalova.

Containerschiff kracht gegen Brücke

Mit dem Bug, dem vorderen Schiffsbereich, kollidierte das 156 Meter lange Schubboot mit der Ufermauer des Kanals. „Anschließend steuerte es auf eine über die Wasserstraße führende Brücke zu“, so Shapovalova. Weil die Besatzung das Führerhaus nicht mehr rechtzeitig absenken konnte, krachte das Schiff auch noch gegen eine Brücke.

Der betrunkene Schiffsführer landete aus ungeklärter Ursache und mit leichten Verletzungen im Kanal. Trotz der niedrigen Temperaturen konnte er sich eigenständig ans Ufer retten. An Bord blieben zwei weitere Besatzungsmitglieder (52 und 54).

Betrunkener Kapitän hat 2,7 Promille im Blut

Ein Rettungswagen brachte den 22-jährigen Kapitän in eine Klinik. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis: 2,7 Promille. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den jungen Mann eingeleitet. Sein Patent als Schiffsführer stellte die Behörde sicher. Der entstandene Gesamtschaden an Schiff, Hausboot, Ufermauer und Brücke ließ sich bislang noch nicht abschließend beziffern, so die Ermittler.

Derweil trieb das beschädigte Containerschiff am Dienstagabend vorerst manövrierunfähig auf dem Mittellandkanal. „Um weitere Unfälle zu verhindern, wurde die vorübergehende Sperrung für den Schiffsverkehr veranlasst“, so Polizeisprecherin Shapovalova. Mithilfe von Tauen konnte das Schiff im zunächst an Bäumen gesichert werden, bevor es ein Schlepper zur nächsten Anlegestelle brachte.

Von Manuel Behrens