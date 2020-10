Hannover

Guter Asphalt, Bodenstrahler, die auch bei Dunkelheit den Weg weisen: An Qualität soll es nicht mangeln bei dem neuen Mega-Radwegprojekt, das die Politik in der Region auf den Weg bringen will. Rund 60 Kilometer Strecke entlang des Mittellandkanals sollen zwischen Sehnde-Haimar bis Wunstorf-Idensen asphaltiert werden. Der Verkehrsausschuss hat die Region am Dienstag damit beauftragt, ein Konzept für das Vorhaben zu entwerfen.

Angesichts der Länge der Strecke ist mit hohen Kosten zu rechnen. Erste Schätzungen gehen von rund zehn Millionen Euro aus. Zuständig wäre eigentlich das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) in Braunschweig, dem die Wege gehören. Dieses hat allerdings schon signalisiert, dass es kein Interesse daran hat, die Radwege zu asphaltieren. Für dessen Fahrzeuge reicht die derzeitige Schotterpiste aus. Allerdings besteht die Aussicht, das Vorhaben zu bis zu 90 Prozent vom Bund fördern zu lassen.

Anzeige

Attraktive Route für Pendler und Freizeit-Radverkehr

Um die Attraktivität der auch landschaftlich reizvollen Ost-West-Verbindung zu steigern und auch mehr Pendler zum Umstieg auf das Rad zu bewegen, reicht der aktuelle Standard jedoch nicht aus. Deshalb die Initiative der Politik. Der Vorstoß geht zurück auf die CDU, die sich die Route bereits zusammen mit dem Koalitionspartner SPD angeschaut hat. 2018 hatten die Grünen bereits versucht, im Haushalt Geld für einen Ausbau der Radwege am Mittellandkanal auf hannoverschem Gebiet herauszuschlagen. Die Region führt nach eigenen Angaben seit anderthalb Jahren Gespräche mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt.

Die derzeitige Schotterpiste ist an vielen Stellen in keinem guten Zustand. Bei Trockenheit staubt es, bei Regen bilden sich Pfützen. Einige Abschnitte im Bereich von Hafenanlagen sind zurzeit nicht einmal zugänglich. Für diese Bereiche müssten Lösungen gefunden werden, um wirklich eine durchgängige Verbindung am Kanal zu schaffen. Ziel ist, dass mindestens auf einer der Kanalseiten ein drei Meter breiter Radweg entsteht. Im Stadtgebiet Hannovers teilweise sogar auf beiden Seiten. Schon 2022 könnten die Arbeiten beginnen.

Von Christian Bohnenkamp