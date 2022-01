Hannover

Unfreiwillige Schwimmeinlage für einen jungen Belgischen Schäferhund in Hannovers Mittellandkanal: Er hatte am Mittwoch an Deck eines Binnenschiffs mit einem anderen Hund gespielt – und fiel beim Toben plötzlich ins Wasser. Glücklicherweise bemerkte der Besitzer den Zwischenfall, machte das Güterschiff bei nächster Gelegenheit fest und alarmierte die Polizei. Mehr als eine Stunde suchten die Beamten nach dem sieben Monate alten Schäferhund, dann kam die erlösende Nachricht vom Ufer.

Laut Behördensprecher Marcus Schmieder war das Schiff von der Anderter Schleuse Richtung Westen unterwegs. Gegen 9.10 Uhr sei der Schäferhund dann nahe der Brücke Hannoversche Straße (Misburg-Nord) über Bord gegangen. „Der Hundebesitzer machte sein Schiff an der nächsten Liegestelle Am Listholze fest“, so Schmieder. Die Wasserschutzpolizei machte sich daraufhin mit ihrem Boot auf den Weg, ließ sich den Hund beschreiben und suchte den Mittellandkanal ab.

Ausreißer tollt mit anderen Hunden umher

Die Polizisten fuhren die gesamte Strecke zwischen List und Misburg ab, kontrollierten das Wasser und die Uferbereiche. Doch erst um 10.30 Uhr wurden die Beamten in Groß-Buchholz fündig, etwa 1,8 Kilometer von der Hannoverschen Straße entfernt: „In Höhe der Brücke Schierholzstraße sahen sie einen hellbraunen jungen Hund auf einem Betriebsweg westlich des Kanals“, sagt Schmieder. Das Aussehen passte perfekt zur Beschreibung, also sahen die Wasserschutzpolizisten nach.

Und sie lagen richtig: Es war der gesuchte Belgische Schäferhund. Dem Tier ging es augenscheinlich sogar bestens. „Er tollte zwischen Joggern und anderen Hundebesitzern mit deren Tieren umher“, sagt Schmieder. Eine Hundehalterin lieh den Beamten sogar noch eine Leine für den unfreiwilligen Ausreißer. Währenddessen traf ein Teil der Crew an der Brücke ein. Gemeinsam ging es dann per Polizeiboot zurück zum Binnenschiff. Schmieder: „Dort nahmen der 58-jährige Hundebesitzer und seine Familie ihren Liebling glücklich und dankbar entgegen.“

Von Peer Hellerling