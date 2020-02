Mittelfeld: E-Scooterfahrer von Stadtbahn erfasst – Lebensgefahr

Hannover

Das Unglück geschah kurz nach 21 Uhr am Mittwochabend in der Nähe des Seniorenheims Kastanienhof. Dort rollte der Fahrer eines E-Scooters am Sankt-Eugenius-Weg auf dem Gehweg, überquerte am Übergang die Stadtbahngleise. Dort wurde er von einem Silberpfeil der Linie 8 erfasst und zu Boden geschleudert. Offenbar hatte der Scooterfahrer das Rotlicht am Überweg missachtet.

Da die Bahn erst kurz vorher an der Station am Mittelfelde in Richtung Messe losgefahren war, hatte der Zug vermutlich nur Tempo 30 drauf.

Das Opfer kam mit einem Polytrauma ins Krankenhaus. Die Straße am Mittelfelde war bis in den späten Abend gesperrt, die Üstra richtete einen Schienenersatzverkehr ein.

Von Christian Elsner