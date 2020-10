Hannover

Eigentlich sollte der neue Lernort zur NS-Geschichte im Rathauskontor gegenüber dem Trammplatz bereits vor einem Jahr eröffnen. Kosten des Projekts: 2,1 Millionen Euro. Immer wieder musste der Termin verschoben werden, dann brachte die Corona-Pandemie Aufbau und Zeitplan des außerschulischen Lernorts erneut durcheinander. Nun gibt es einen Eröffnungstermin. „Wir wollen Anfang 2021 das Zeitzentrum Zivilcourage eröffnen“, sagt Karljosef Kreter, Leiter des städtischen Teams Erinnerungskultur, am Montag bei einem Rundgang durch die Ausstellung, die kurz vor der Fertigstellung ist.

Ein Lernort auf 600 Quadratmetern

Eines wird beim Gang durch die 600 Quadratmeter große Ausstellungsfläche auf zwei Ebenen schnell deutlich: Hier werden für Hannovers Bildungslandschaft neue Maßstäbe gesetzt. Man wolle kein Museum oder keine Gedenkstätte sein, betont Kreter mehrfach. Hier soll gelernt werden. „Es ist ein Lernort für Demokratie“, so der stellvertretende Kulturdezernent Axel von der Ohe. Zusammen mit Historikern und Erziehungswissenschaftlern wurde ein ausgeklügeltes pädagogisches Konzept erarbeitet, die Texte gemeinsam mit Schülern formuliert. Kreter: „Denn die beste Ausstellung verfehlt ihren Zweck, wenn die Besucher nur passiv bleiben. Wir wollen die Jugendlichen in ihrer Lebenswelt abholen, sie zum Mitmachen und Erforschen animieren.“

„Menschen haben immer eine Wahl“

Eine zentrale Frage soll sich künftig jeder Ausstellungsbesucher stellen: Mitmachen oder widerstehen? Es ist das Hauptmotiv des Lernorts und eine Frage, die im Jahr 2020 aktueller denn je ist. „Menschen haben auch in dramatisch schwierigen Situationen immer noch eine Wahl. In solchen Situationen offenbart sich der wahre Charakter eines Menschen, zeigen sich Mut und Feigheit“, sagt Kreter.

Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, stehen den Besuchern des Zeitzentrums Zivilcourage 45 Menschen zur Seite. Bewusst stelle der Lernort die Menschen in den Mittelpunkt und sei damit in dieser Form bundesweit einmalig, erklärt Kreter: „Diese Menschen sind Repräsentanten von 450.000 Einwohnern Hannovers um 1939.“ Ihr Porträt und ein kurzer Ausriss ihrer Vita hängt am Herzstück des Lernorts, der Porträtwand. Es ist eines von fünf Modulen, ein sechstes, bisher noch unbekanntes Modul, soll den Lernort noch erweitern.

45 Porträts von Hannoveranern im Jahr 1939

Jeder Besucher erhält am Eingang eine sogenannte Spurenkarte, darauf eines von 45 Porträts. Es sind Männer, Frauen, Kinder aus allen sozialen Schichten der damaligen Stadt. NS-Opfer, Täter, Juden, Homosexuelle, Mitläufer, Widerständler, stille Helden, skrupellose Unternehmer. Egon Kuhn etwa, der einst zur Waffen-SS gehörte, später alle NS-Ideologien hinterfragte und neue politische Ideen lernte. Richter Wilhelm Schmedes, der an Hannovers Landgericht rund 80 Todesurteile fällte. Kurt Schwitters, dessen Kunst den Nazis nach 1939 als „entartet“ galt. Ursula Blankenburg, die mit einem Kindertransport 1939 nach England in ein jüdisches Kinderheim kam. Oder Karl Nasemann aus Oberricklingen, der als Dreher bei der Hanomag nicht nur KZ-Häftlingen und Zwangsarbeitern half, sondern in ihnen vor allem weiterhin den Menschen sah.

Zivilcourage als demokratische Handlungskompetenz üben

An mehreren Stationen erfahren Besucher Stück für Stück mehr über das Schicksal dieser Hannoveraner, ob sie mitgemacht oder dem NS-Regime widerstanden haben. „Dabei vermeidet es die Ausstellung, den Besuchern eine Antwort vorzugeben. Die Schüler sollen selber zu dieser Erkenntnis gelangen“, erklärt Julia Berlit-Jackstein, die die Ausstellung mit entwickelt hat. Am Ende sollen die Schüler sich – stellvertretend für die Person, deren Spur sie verfolgt haben – positionieren. Selbst entscheiden, welches Verhalten zwischen Mitmachen und Widerstand möglich ist. Eine eigene Wahl treffen, wie sie das Verhalten der Person beurteilen. Kreter nennt es den „Widerstandsometer“. Für unser Jugend sei es eine große Chance, Zivilcourage als demokratische Handlungskompetenz zu trainieren.

