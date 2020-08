Hannover

„Dieser Riesenkonzern nutzt seine Macht aus“, schallt es durch die Leonhardtstraße vor dem Arbeitsgericht Hannover. Soeben ist im Gebäude die Möglichkeit einer gütlichen Einigung zwischen der Volkswagen AG und mehr als 100 ehemaligen Mitarbeitern des VWN-Werks in Stöcken vertan worden. Demnächst wird es also zum offenen Rechtsstreit zwischen ihnen und dem Konzern kommen. Vor dem Gebäude machten die ehemaligen VW-Werker ihrem Unmut Luft.

Insgesamt 207 befristeten Stammbeschäftigten wurde zum 31. Mai bei VW Hannover gekündigt, weil es dort keine Arbeit mehr gebe. Einige Mitarbeiter nahmen daraufhin das Angebot an, ins VW-Werk Zwickau zu wechseln – immerhin 350 Kilometer von ihrer Heimat entfernt. Die Mehrheit aber nicht. Insgesamt mehr als 100 Kollegen klagen nun auf Weiterbeschäftigung im Werk Hannover und in der Region. Auch die Kollegen, die inzwischen in Zwickau arbeiten, wollen zurück. Nicht nur, weil sie im dortigen Haustarifvertrag weniger verdienen als VW-Stammwerker. Einige Mitarbeiter mit Migrationshintergrund haben sich rechte Anfeindungen anhören müssen.

Mitarbeiter im Zwickauer Werk als „Bananenfresser“ beschimpft

Wie etwa Emad Abdelsatar: „Ich wurde in Zwickau als Neger beschimpft, als Bananenfresser“, so der 41-Jährige mit der dunklen Hautfarbe vor dem Gerichtsgebäude. Vor ihm habe es im Zwickauer Werk niemanden mit Migrationshintergrund gegeben, habe ihm ein Vorgesetzter achselzuckend erklärt. Inzwischen hat er sich krank gemeldet, weil er den Druck nicht aushält. „Mich macht es einfach traurig, dass unsere Chefs in Hannover uns eiskalt angelogen haben.“ Sein Vorwurf, den viele Leidgenossen teilen: Nachdem man den 207 gekündigt hatte, wurde ihnen bekannt, dass das Werk in Stöcken über Leiharbeitsfirmen doch Mitarbeiter sucht. Wollte VW mit neuen, günstigen Leiharbeitern Geld sparen? Die 207 Beschäftigten hätte man nach langer Zeit der Leih- und befristeten Beschäftigung wohl unbefristet übernehmen müssen. Genau diese Fragen sollen nun am Amtsgericht geklärt werden.

„Fadenscheiniges Angebot“ beim Gütetermin

Die früheren VWN-Beschäftigten argumentieren, dass sie drei Jahre und neun Monate im Werk Hannover gearbeitet haben, größtenteils an gleichbleibenden Arbeitsplätzen – davon allerdings drei Jahre über eine Zeitarbeitsfirma, vor der Kündigung am 31. Mai 2020 noch neun Monate befristet direkt bei der VW AG. Das Leiharbeitsgesetz sehe jedoch nur 18 Monate als maximale Beschäftigungsdauer für Zeitarbeiter vor, danach müssten die Betroffenen übernommen werden, heißt es dazu von den Klägern.

Bei dem Gütetermin am Freitagmorgen gab es keine „außergerichtliche“ Einigung: Die VW-Anwälte gaben knapp zu Protokoll, dass die Befristung des Arbeitsverhältnisses ihrer Auffassung nach den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Die Kläger-Anwälte dagegen sprachen von einer „Befristung über das erlaubte hinaus“, so Irene Edich vom DGB-Rechtsschutz.

Ob das Gericht letzterer Auffassung folgt, ist fraglich. Richter Michael Seutemann deutete an, dass das Vorgehen von VW im rechtlichen Rahmen sein könnte – die Konstellation sei vom Gesetzgeber so angelegt. In Richtung der VW-Anwälte fragte er aber dennoch nach Lösungsansätzen. „Wir können uns nicht vorstellen, mehr Menschen in Hannover zu beschäftigen. Das gibt der Standort nicht her“, so die VW-Verteidiger. Ob sich dies nach Abebben der Corona-Problematik ändere, könne man nicht versprechen. Wenn wieder Bedarf bestehe, könnten sich die Ex-Mitarbeiter aber sofort wieder bewerben.

„Unsozialer Akt von VW “

„Fadenscheinig“, nannte dieses Angebot eine Ex-VW-Werkerin nach Sitzungsende vor der Tür des Gerichtsgebäudes. „Die stellen hier doch nur noch über Zeitarbeitsfirmen ein!“ Auch ein Kollege kritisierte: „Sich einfach wieder bewerben – das bietet man Kollegen an, die hier jahrelang geschafft haben? Ein absolut unsozialer Akt von VW!“

Da es beim Gütetermin zu keiner Einigung kam, wird eine Gerichtsverhandlung folgen – ob noch dieses Jahr, ist derzeit unklar.

Von Simon Polreich