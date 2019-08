Hannover

Seit mehr als einem Jahrzehnt bekommen die rund 8500 Mitarbeiter der Stadt Hannover eine Leistungszulage – alle Tarifbeschäftigten in selber Höhe, unabhängig von ihrer Tarifgruppe. Wie nehmen sie die öffentliche Diskussion um diese Zulagen wahr? Die NP hat bei vier Betroffenen nachgefragt.

Kerstin Bäther ist seit 1990 bei der Stadt Hannover tätig, seit etwa fünf Jahren arbeitet sie als Sozialbarbeiterin in der Schuldnerberatung. Neben ihren Bruttogehalt von 4666 Euro erhält Bärther eine monatliche Zulage von 161 Euro (etwa 70 Euro Netto), eine Jahressonderzahlung in Höhe von 3989 Euro und nach Angaben der Stadt eine jährliche Leistungsprämie von 697 Euro. Für die 56-Jährige ist klar: „Dabei sind keine ungerechtfertigten Zulagen geflossen.“ Die Leistungsprämie sei Bestandteil des Tarifvertrags. Diese sei ihr auch aus persönlichen Gründen wichtig. „Ich habe ein ausreichend hohes Einkommen, aber so bekommen auch Leute mit einem niedrigeren Gehalt mehr Geld.“ Schließlich bekomme jeder Mitarbeiter die gleiche Höhe der Zulage. „Und wir leisten alle gute Arbeit“, betont die 56-Jährige.

„Die Prämie ist nicht unerheblich“

Ähnlicher Meinung ist Kathrin Hagemeier: „Jede Zulage muss einen Rechtsgrund haben, die Leistungsprämie hat diesen“, meint die 52-Jährige. Die Schulverwaltungskraft möchte zwar keine genauen Angaben zu ihren Einkommen machen, sagt aber: „Die Prämie ist nicht unerheblich für mich.“ Zudem sei es eine Anerkennung des Arbeitgebers. Sie und ihre Kollegen würden viel für die Stadt leisten, würden sich dabei immer wieder neuen Gegebenheiten anpassen – denn die Arbeit an Schulen habe sich in den vergangenen Jahren sehr gewandelt. „Die Prämie haben wir verdient“, sagt Hagemeier.

Detlev Fregin arbeitet seit 1994 bei der Stadtentwässerung und verdient rund 3400 Euro brutto pro Monat. Der 54-Jährige lobt die „gleichmäßige Ausschüttung der Prämie“. So bekomme auch der Niedriglohnbereich eine angemessene Zulage.

Gerechte Ausschüttung trägt zum Betriebsklima bei

Kartograf Matthias Glauche ist seit 1991 bei der Stadt angestellt und meint: „Die Leistungsprämie steht uns zu, andernfalls wären die Tabellenentgelte höher.“ Für den 55-Jährigen ist klar: „Die Prämie muss beibehalten werden, da sie auch eine soziale Komponente hat.“ Früher hätte es individuelle Prämien gegeben. Das wiederum hätte zu Ausgrenzung, Neid und Missgunst geführt. „Es ist wesentlich besser für das Betriebsklima, wenn alle die gleiche Zulage bekommen.“ Am Ende hofft der 55-Jährige auf „eine sachliche Klärung“ rund um die Leistungsprämie.

Von Cecelia Spohn