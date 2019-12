Mitarbeiter des Sprengel Museums erhalten jahrelang unrechtmäßige Honorare

Im Saal 127 des Landgerichts Hannover wird am Mittwoch einer der spannendsten Prozesse dieses Jahres fortgesetzt. Die 18. Große Strafkammer will die Rathausaffäre juristisch aufarbeiten. Ex-OB Stefan Schostok, sein ehemaliger Büroleiter Frank Herbert und Harald Härke, der einstige Personaldezernent der Stadt, sind wegen Untreue in besonders schwerem Fall angeklagt.