Mit umgebauten Kaugummiautomaten: Zohra, Louisa und die Rettung von Hannovers Bienen

Den Bienen helfen und Hannover bunter machen. Darum geht es Zohra (12) und Louisa Boucheloukh (8), zwei Mädchen aus der List. „Die Bienenautomaten sind umgebaute Kaugummiautomaten. Man bezahlt 20 Cent und bekommt eine Kapsel mit Blumensamen“, erklärt Zohra. Doch nicht irgendwelche Blumensamen. Die Kapseln enthalten eine bunte Mischung, die den Bienen das Leben in der Stadt erleichtern soll. Eine kleine Blumenwiese für den Balkonkasten oder das Beet im Garten.

Zwischen 400 und 500 Euro kostet so ein Bienenautomat. Viel zu viel für das Taschengeld der Schwestern. Um genug Geld für ihren Traum von Hannovers erstem Bienenautomaten zusammenzubekommen, verkauften die Schülerinnen der 3. und 7. Klasse deshalb kleine Präsentkörbe am Körtingbrunnen auf der Lister Meile.

„Eben hat jemand 100 Euro gespendet“

„Wir haben eine Woche lang jeden Tag nach der Schule gebastelt“, erzählt Louisa. Ein voller Erfolg. Ihre handbemalten Bienenbeutel und liebevoll verpackten Blumenzwiebeln zogen immer mehr neugierige Blicke auf sich. Nach wenigen Minuten folgten dann auch die ersten Käufer. Und Spender: „Eben hat jemand 100 Euro gespendet“, freut sich Zohra.

Lange kann es also nicht mehr dauern, bis die „Hannover Sisters“ ihr Ziel erreichen. Das ist auch gut so. Schließlich geht es um die Rettung der Bienen. Zohra erzählt, wie die beiden auf die Idee mit dem Bienenautomaten gekommen sind: „Wir lieben Blumen und Bienen. Und dann habe ich eine Folge von den drei Ausrufezeichen gehört, in der es um Bienen ging. Und ein Buch gelesen. Den Bienen geht es wirklich schlecht und deshalb wollten wir helfen.“

„Wir sind nächsten Samstag wieder hier“

Nicht mal zwei Wochen seien seitdem vergangen. „Wir waren schon überrascht, als sie uns davon erzählt haben. Ich hätte mich das damals nie getraut. Aber so sind die beiden“, meint Mutter Stefanie Boucheloukh (40).

Außer ihren Töchtern das Startkapital für ihr kleines Bienen-Startup zu leihen, musste die Mutter nicht viel machen. Zohra und Louisa wissen genau, was sie wollen, erzählen munter von ihrer Idee, verteilen improvisierte Visitenkarten und gewinnen einen Kunden nach dem anderen. „Wir wollen noch mehr basteln und sind nächsten Samstag wieder hier“, sagen sie und lassen keinen Zweifel daran, dass sie die Stadt tatsächlich schon bald zu ihrem allerersten Bienenautomaten verholfen haben werden.

Von Mareike Sophie Drünkler