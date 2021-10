Mit diesen Tipps sparen Sie viel Spritgeld

Hannover

Alle klagen über die sehr hohen Spritpreise. Dabei liegt es auch viel am Autofahrer, wie viel sein Auto verbraucht. Wer schon einfache Tipps beachtet, kann seinen Kraftstoffverbrauch erheblich senken. Bei einer NP-Aktion in Zusammenarbeit mit dem ADAC gelang dem besten NP-Leser nach einer einstündigen Unterweisung eine Reduzierung des Verbrauchs um 50 Prozent. Der ADAC geht bei Beachtung der Regeln von einem um 20 Prozent niedrigeren Benzinverbrauch aus.

1. Regel: Unnötigen Ballast vermeiden. Je nach Fahrzeugtyp können 100 Kilo mehr Gewicht zwischen 0,3 und einem Liter Spritmehrverbrauch bewirken.

2. Regel: Auf den richtigen Reifendruck achten. Wer 0,2 bar mehr als vom Autoherstellen auf seine „Puschen“ bringt, senkt den Verbrauch um etwa fünf Prozent.

3. Regel: Hier lässt sich am meisten sparen. Wer früh schaltet, fährt länger mit einer Tankfüllung. Die Schallgrenze sind 2000 Umdrehungen pro Minute. Ab dieser Grenze sollte der nächst höhere Gang gewählt werden. Je nach Wagentyp kann das bedeuten, dass man bei 40 Stundenkilometern schon den vierten Gang wählen sollte.

Vorausschauend fahren

4. Regel: Sie ist ganz einfach zu befolgen. Bergab im höchsten Gang den Fuß vom Gas nehmen. Die Spritzufuhr wird in diesem Fall unterbrochen.

5. Regel: Die Start-Stopp-Automatik im Auto gibt es eigentlich vor. Aber man kann sie auch ausschalten. Allerdings lohnt es sich schon bei einer Fahrtunterbrechung von 20 Sekunden, den Motor auszuschalten.

6. Regel: Bremsen bedeutet, Bewegungsenergie zu vernichten. Deshalb sollten Sie vorausschauend fahren. Ist ein Hindernis von Weitem erkennbar, bietet es sich an den Wagen im Gang ausrollen zu lassen.

Aus niedriger Drehzahl beschleunigen

7. Regel: Weniger Kurzstrecken. Bei einem Kaltstart schnellt der Benzinverbrauch auf dem ersten Kilometer auf 30 Liter pro 100 Kilometer in die Höhe. Also wenn schon Kurzstrecken, dann sollte man gleich mehrere Ziele ansteuern. Oder das Rad wählen. Auf Kurzstrecken ist man in der Stadt auf zwei Rädern ohnehin schneller.

8. Regel: Der Komfort im Auto kostet Energie. Sitzheizung, Klimaanlage sind für viele Menschen unverzichtbar. Es senkt den Benzinverbrauch, diesen Luxus auf ein Minimum zu begrenzen.

9. Regel: Beschleunigen Sie mit Drei-Viertel-Gas aus niedriger Drehzahl. Das ist kaum langsamer als bei Vollgas, braucht aber deutlich weniger Kraftstoff.

10. Regel: Die Löcher in Stahlfelgen erzeugen Luftwirbel. Das verbraucht mehr Benzin. Radkappen lösen das Problem.

Von Thomas Nagel