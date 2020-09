Mit Tempo 250: Fahrer (20) liefert sich bei Hannover wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Hannover/Großburgwedel

Ein Mann (20) aus Hildesheim hat sich in der Nacht zu Freitag auf der Autobahn 7 eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Mit bis zu 250 Stundenkilometern waren der Mercedesfahrer und zwei Insassen (20,20) vor den Zivilbeamten getürmt. „Die Fahrt ging über etwa zehn Kilometer“, so der Sprecher der Polizeidirektion Hannover, Michael Bertram. Die Jagd endete im Bereich Großburgwedel mit einem Unfall.

Alles hatte am Donnerstag gegen 23 Uhr begonnen, als die Polizisten auf der A7 in Richtung Kassel die Geschwindigkeit des Mercedes kontrollierten. Der Fahrer sollte auf dem Rastplatz „Osterriehe“ angehalten und kontrolliert werden. Zunächst folgte der Mann hinter dem Steuer auch dem Polizeifahrzeug.

Anzeige

Flucht mit 250 Stundenkilometer

Kurz vor dem Anhalten auf dem Rastplatz beschleunigte der Fahrer dann wieder und raste davon. Es kam zu einer wilden Verfolgungsfahrt. Der Mercedesfahrer beschleunigte seinen Wagen zeitweise auf bis zu 250 km/h.

Weitere NP+ Artikel

Die Flucht endete in einer Nachtbaustelle bei Großburgwedel. Dort prallte der Mercedes gegen mehrere aufgestellte Warnbaken. Kurz fuhr der Raser nach weiter, doch dann war das Auto so beschädigt, dass es liegen blieb. Durch Trümmerteile wurde auch der Zivilwagen der Polizei in Mitleidenschaft gezogen. Laut Bertram wird der Schaden auf rund 7500 Euro geschätzt.

Falsche Kennzeichen und Drogen

Von den drei Männern im Mercedes wurden zwei leicht verletzt. Bei der Überprüfung bemerkten die Beamten, dass die angebrachten Kennzeichen gar nicht zu dem Auto, sondern zu einem Fiat gehören. Zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen und hat keinen Führerschein.

Dem 20-Jährigen steht nun tüchtig Ärger ins Haus: Gegen ihn wurden gleich sieben Anzeigen geschrieben – wegen Kennzeichenmissbrauchs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, fahrlässiger Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenen Kraftfahrzeugrennens und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Von NP