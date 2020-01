Mit Tempo 180 über die B3: Autofahrer (56) liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Hannover

Gegen 1.50 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei in Elze (Landkreis Hildesheim) ein Fahrzeug auf, das ohne Beleuchtung durch die Schmiedetorstraße fuhr. Dem Signal zum Anhalten folgte der Fahrer nicht – im Gegenteil: Um der Kontrolle zu entgehen, gab der Mann Gas und flüchtete über die B3 in Richtung Hannover. Es entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt, an der insgesamt neun Streifenwagen beteiligt waren. Neben der Hildesheimer Polizei waren auch Beamte aus Springe im Einsatz.

Mit bis zu 180 km/h raste der Flüchtende unter anderem durch Eldagsen (Springe) sowie im Landkreis Hildesheim durch Wülfingen, Hallerburg und Adensen. Dort endete die Flucht gegen 2.05 Uhr in einen Wendehammer, wo der Mann in seinem Wagen gestellt werden konnte.

Fahrer muss mit Handschellen gebändigt werden

Ans Aufgeben dachte der 56-Jährige aber selbst dann noch nicht. Er wehrte sich so heftig, dass im zwischenzeitlich Handschellen angelegt werden mussten. „Wegen des Verdachts der Alkohol- und Medikamentenbeeinflussung wurde ihm anschließend im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen“, so ein Sprecher der Polizeiinspektion Hildesheim. Anschließend wurde der Raser wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei leitete jedoch mehrere Strafverfahren ein, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

