Mit Tempo 100: Lupo-Fahrer im Rausch will vor Kontrolle flüchten

Hannover

Gegen 20.35 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Mühlenstraße in Großburgwedel der Fahrer eines schwarzen VW Lupo auf. Der Fahrer ignorierte das Anhaltesignal und gab Gas: Mit bis zu Tempo 100 raste er Richtung Innenstadt. Er umfuhr mehrere Polizeisperren, gefährdete dabei diverse andere Verkehrsteilnehmer.

Auf der Kreisstraße 113, der Hauptstraße in Isernhagen war die Flucht zu Ende. Der Lupo krachte seitlich in einen Streifenwagen, beide Autos rutschten in den Straßengraben. Die Polizisten blieben unverletzt, Rettungskräfte versorgten den leichtverletzten Lupo-Fahrer.

Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 0,49 Promille sowie der Einfluss berauschender Mittel festgestellt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmende, die durch die Verfolgungsfahrt gefährdet wurden, darum, sich unter der Telefonnummer 05139 991-115 beim Polizeikommissariat Großburgwedel zu melden.

Von NP