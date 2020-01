Mit 25-Meter-Lichtsäule: So soll Hannovers neuer Steintorplatz aussehen

Hannover

Eine bis zu 25 Meter hohe Lichtsäule soll künftig Blickfang auf Hannovers neuem Steintorplatz werden. Das sieht der Siegerentwurf des Berliner Büros „Grieger Harzer“ vor, den die Stadt am Mittwoch vorgestellt hat. Die Säule soll zugleich als riesige Sonnenuhr dienen.

„Da kann etwas entstehen, was die Stadt wirklich nach vorne bringt“, sagte Professor Jörn Walter. Hamburgs früherer Oberbaudirektor war Vorsitzender der Jury gewesen, die sich am Dienstag mit 5:2 Stimmen für den Entwurf von „Grieger Harzer“ entschieden hatte. Das Büro war bewusst als eines von zwei jungen Büros in den Wettbewerb mit sieben weiteren Landschaftsarchitekten aufgenommen worden.

Bäume und Eiscafé sollen bleiben

Es arbeitet mit der Künstlerin Ina Weise zusammen, die sich die Lichtsäule für den Platz überlegt hat. Auf diese könnten per LED-Licht zum Beispiel statistische Informationen zu Hannover projiziert werden. Das Kunstwerk war auch einer der ausschlaggebenden Gründe für die Jury-Entscheidung gewesen. Andere Entwürfe hätten laut Walter zu wenig Veränderungen im Vergleich zum heutigen Platz gebracht. „Da hätte man sich gefragt, wozu man das überhaupt macht“, erklärte dieser.

Erklärt die Pläne: Architekt Stefan Grieger (von links), mit Künstlerin Ina Weise, Stadtbaurat Uwe Bodemann und Oberbürgermeister Belit Onay. Quelle: Christian Behrens

Positiv sah die Jury auch, dass die Bäume auf dem Platz erhalten bleiben und durch weitere ergänzt werden sollen. Der Eispavillon im Norden des Platzes soll erhalten bleiben, daneben könnte ein Spielplatz entstehen. Im Süden ist ein Bereich für Skater und andere sportliche Aktivitäten vorgesehen. Das Zentrum des Platzes soll – auch für Veranstaltungen – frei bleiben, bis auf die Säule, die dort aufgestellt werden soll.

Stadtbaurat Uwe Bodemann lobte auch die „guten verkehrlichen Lösungen“, die gefunden wurden. Fußgänger und Radfahrer sollen künftig getrennt geführt werden. Für Radfahrer ist ein Schwenk über den südlichen Teil des Platzes vorgesehen. Die großen Rampen zur U-Bahnstation sollen verschwinden und durch Treppen und Fahrstühle ersetzt werden.

Bürger sollen nochmal mitreden dürfen

Bevor die Architekten mit der Überarbeitung ihres Entwurfes beginnen, sollen ihnen im Frühjahr aber noch einmal die Bürger Anregungen mit auf den Weg geben. Laut Oberbürgermeister Belit Onay soll es bei der Veranstaltung auch um die Frage gehen, „wie der Platz genutzt und mit Leben gefüllt werden soll“. Er begrüßte, dass es mehr Grün auf der Fläche geben soll.

Nach heftigen Protesten gegen die geplante Bebauung des Steintorplatzes hatte der Rat 2016 beschlossen, dass die Bürger an dessen Neugestaltung beteiligt werden sollen. Von Juni 2018 bis Februar 2019 fanden deshalb unter Leitung des Berliner Büros Urban Catalyst verschiedene Aktionen auf dem Platz statt.

Umbau des Platzes ab 2021?

Im September 2019 wurden die ersten Entwürfe der acht beteiligten Landschaftsarchitektur-Büros in der Christuskirche der Öffentlichkeit präsentiert, zu denen die Bürger Anmerkungen machen konnten. Bis zum 2. Dezember hatten die Büros anschließend Zeit, diese zu überarbeiten. Die finalen Arbeiten wurden am Dienstag im Alten Rathaus vorgestellt. Über diese hat nun die Jury entschieden.

Zu den Kosten wollte die Stadt noch keine Angaben machen. Stadtbaurat Bodemann will diese allerdings noch im nächsten Doppelhaushalt unterbringen. Geht alles glatt, könnten die Arbeiten schon 2021 beginnen.

