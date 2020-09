Hannover

„Der Autoverkehr muss Raum und Geschwindigkeit abgeben, wenn wir wirklich erreichen wollen, dass mehr Menschen Rad fahren“, sagt Swantje Michaelsen, Geschäftsführerin des Rad-Club ADFC in Hannover. Oberbürgermeister Belit Onay nickt dazu, mit der linken Hand hält er sein knallgrünes Cityrad am Sattel fest, mit der rechten Hand kratzt sich der Grünen-Politiker nachdenklich am Kinn.

Eingeladen von der Madsack-Initiative „ Hannover bewegt sich“, fährt der OB mit Experten aus der Stadtverwaltung, des ADFC und mit besorgten Eltern den 9,6 Kilometer langen Radweg ab, der die erste von 13 geplanten Velorouten Hannovers werden soll – von der Innenstadt hinaus bis nach Bothfeld oder Lahe. An der Fernroder Straße stößt der zwölfköpfige Tross gleich auf das erste Problem. Durch die Unterführung am Hauptbahnhof scheinen die Autos extra rasant zu fahren, es dröhnt und stinkt. „Es ist für uns Radfahrer hier zu laut und zu eng“, bemängelt Martina Winter aus Linden, die oft mit ihren Kindern (zehn und sechs Jahre alt) unterwegs ist: „Unsere Kinder bekommen hier Angst.“

Anzeige

Lesen Sie auch: Polizei und ADFC starten Kontrollwoche zur Sicherheit von Radfahrern

Weitere NP+ Artikel

Andreas Bode weiß das, er ist Fachbereichsleiter Tiefbau und kümmert sich auch um die Velorouten-Planung. Diskutiert wird, Busse und Bahnen durch den Posttunnel auf der anderen Seite und den Radverkehr durch diesen Tunnel zu schicken und den Autoverkehr umzuleiten – entschieden ist das noch nicht.

Gerade, als am Volgersweg über Haltebuchten für den Lieferverkehr des als „Spielstraße“ ausgewiesenen verkehrsberuhigten Bereiches gesprochen wird, rast ein Lastenfahrrad mit E-Motor vorbei. „Hier ist eigentlich Tempo 6“, weiß Verkehrsplaner Tim Gerstenberger. OB Onay stellt klar: „An Regeln müssen sich alle halten, Autofahrer wie Radfahrer.“

Am Lister Turm ist ein Knotenpunkt, in der Eilenriede wird der Radweg auch zum touristischen Hotspot, den sich teilweise Radler und Fußgänger teilen müssen. Geparkte Autos verschärfen den Engpass. „Ein echtes Nadelöhr“, erkennt Rathaus-Chef Onay, aber die Stadt hat schon einen Plan: Die Autos sollen am Freizeitheim in Zukunft nicht mehr quer, sondern längst stehen. „Damit schaffen wir Lebensqualität“, ist die dreifache Mutter Johanna Gefäller sicher, ADFC-Vorstandssprecher Eberhard Röhrig-van der Meer findet es „absolut zumutbar, dass die Menschen ein paar Meter mehr gehen zum Parkplatz ihres Autos. Wenn wir die Mobilitätswende wollen, müssen alle sich bewegen.“

Lesen Sie auch: Volle Busse: Einhaltung der Maskenpflicht wird verstärkt kontrolliert

Michaelsen ist froh, mit Onay jetzt einen OB als Ansprechpartner zu haben, „der auch für seine Verkehrspolitik gewählt worden ist und bei dem der Ausbau des Radwegenetzes weit oben auf der Agenda steht.“ An der Kreuzung Böcklingplatz, der letzten Station der zweistündigen Tour mit dem Oberbürgermeister, spricht Onay über seine „Einladung zum Radfahren“. In der Stadt, in der derzeit 19 Prozent der Bürger regelmäßig Rad fahren, will er durch Velorouten und andere Maßnahmen „die Lebensqualität erhöhen und Lust machen auf den Umstieg“. Gut eine Million Euro dürfte die Veloroute 03 kosten, die als erste 2021 fertiggestellt sein soll. „Bis dahin ist noch einiges zu tun“, sagt der OB, setzt sich auf sein grünes Rad und fährt zum Rathaus.

Von Christoph Dannowski