Mit Grünkohl für den Klimaschutz

Hannover

Zur kalten Jahreszeit kommt man in Norddeutschland nicht daran vorbei. Der Bremer mag ihn am liebsten mit Pinkel, in Hamburg gibt es traditionell Kasseler dazu, und in Hannover wird das Gericht mit Bregenwurst gegessen: Grünkohl. Doch es geht auch ohne Fleischbeilage: vegetarisch und sogar vegan. Das haben die Schüler der Berufseinstiegsklassen Ernährung und Wirtschaft am Donnerstag in der Berufbildenden Schule 2 (BBS 2) in der Ohestraße (Calenberger Neustadt) bewiesen.

Unter dem Motto „Veggie. Schmackhaft. Innovativ.“ hat die BBS 2 zum Grünkohl-Day eingeladen. Dabei handelt es sich um einen Teil des Klimaprojekts „Dicker Pulli Tag“, „bei dem Teilnehmer die Heizung für einen Tag herunter drehen“, erklärt die stellvertretende BBS-Schulleiterin Nadine Ziegler. Start des grünen Aktionstages soll 2021 sein. „Der Grünkohl-Day ist der Auftakt, um das Thema schon in diesem Jahr mit nachhaltiger Ernährung zu besetzen“, so Ziegler weiter.

Grünkohl eignet sich für viele Gerichte

Und da eignet sich Grünkohl als regionales Produkt ideal. Und was im Schulrestaurant serviert wurde, erinnerte mehr an ein innovatives Gourmet-Menü einer Sterneküche als an das deftige Gericht von Oma: Grünkohl-Strudel (mit Kartoffeln und Tofu verfeinert), Grünkohl-Salat mit Schwarzwurzel, Steckrübe und Apfelhonigdressing und gerösteten Walnüssen sowie Grünkohl-Wraps mit Rucola und Glasnudeln. Auch Brot, Chips und Schokolade mit dem vitaminreichen Kohl wurden angeboten. Das ließen sich auch Wirtschafts- und Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette und ihr Mann Michael Dette, stellvertretender Regionspräsident, schmecken: „Sehr lecker und Kompliment an die Schüler“, so Dette.

Lesen Sie auch: So haben Erkältung und Schnupfen keine Chance

Neben der Zubereitung des vitaminreichen Superfoods mussten die Schüler der drei Berufseinstiegsklassen auch die Tische im Schulrestaurant eindecken. Die Jugendlichen sollen durch praktische Tätigkeiten auf spätere Ausbildungen vorbereitet werden, sagt Ziegler, die auch für die Berufseinstiegsklassen verantwortlich ist. Da sind auch Fehler erlaubt: „Die Schüler sollen sich hier, im geschützten Raum, ausprobieren. Da dürfen auch mal Gläser herunterfallen oder das Essen anbrennen“, so Ziegler.

Schüler mussten 21 Kilo Grünkohl putzen

An diesem Tag ging alles glatt – fast. „Die Schüler mussten hier gestern echt rödeln, weil im angelieferten Grünkohl noch überall die Strünke drin waren“, berichtet Küchenmeisterin Ulrike Müller. Insgesamt 21 Kilo Grünkohl mussten die Schüler putzen, die finalen Vorbereitungen konnten erst am Tag des Servierens erledigt werden. Ganz schön anstrengend, findet Schülerin Amira, die an diesem Tag im Service geholfen hat: „Das war schon viel Arbeit. Aber ich bin stolz und freue mich jetzt auf den Feierabend.“

Von Jens Strube