Exklusive Chorprobe: Schüler üben für Auftritt in der Tui-Arena

Hannover

Stimme lockern, Arme ausschütteln und dann geht es auch schon los: „Ich kann in drei Sekunden die Welt erobern, den Himmel stürmen und in mir wohnen“ schmettern rund 40 Kinder der IGS List am Freitagmorgen den Song „Nur in meinem Kopf“ von Andreas Bourani in ihrem Klassenraum. Chorprobe stand auf dem Stundenplan. Doch es ist nicht irgendeine Probe. Musiker Fabian Sennholz, musikalischer Leiter der Band von Tim Bendzko, gab den Schülern zwischen zehn und 13 Jahren eine exklusive Unterrichtsstunde – in Vorbereitung auf ihren großen Auftritt in der Tui-Arena im Juni 2020.

Denn sie sind Teil des Projektes „6K United“, bei dem 6000 Schüler aus Niedersachsen mit einer 16-köpfigen Band aus dem deutschen Pop-Bereich ein großes Konzert vor tausenden Zuschauern singen (siehe Info). Das Besondere: Die Kinder der einzelnen Schulen kommen erstmalig am Konzerttag zusammen. Initiiert wurde das Projekt vor zwei Jahren von Sennholz. „Ich habe damals beobachtet, dass sich die Kinder ganz anders mit Musik identifizieren, wenn sie mal aus der Schule raus kommen und ein Ziel vor Augen haben.“ Das Ziel sei in diesem Fall das Konzert, die Motivation dafür zu üben sei eine ganz andere, als im gewöhnlichen Musikunterricht.

IGS List bereits zum zweiten Mal dabei

Und genau die Motivation ist im Klassenraum zu spüren. Die Kinder singen laut mit, passend dazu bewegen sie ihren Körper. „Liebe machen, den Feind vergiften“, heißt es im Songtext, die Kindern formen ein Herz aus ihren Fingern, ballen die Faust um den Feind zu vergiften. Natürlich kommt auch Bendzko mit seinem Song „Hoch“ nicht zu kurz. „Und wenn ich glaube, meine Beine sind zu schwer, dann geh’ ich nochmal tausend Schritte mehr“, die Kinder zeigen auf ihre Beine, wippen im Takt zur Musik. „Es ist toll zu sehen, wie die Kindern auf die Musik reagieren und darin aufgehen“, so Sennholz. Bei dem Projekt geht es ihm zudem darum, dass die Kinder neben aktuellen Pop-Songs auch Klassiker singen. „Sie sollen über den Tellerrand hinaus blicken.“

Die Schüler sind begeistert. „Es ist toll, dass wir bei einer solchen Probe mitmachen dürfen“, sagt Leila. Die Elfjährige bezeichnet das Singen als ihr Hobby. „Es ist schön zu sehen, was man alles mit seiner Stimme machen kann.“ Bereits in diesem Jahr hat die IGS List an dem Projekt teilgenommen, zum Konzert mussten sie damals jedoch nach Hamburg fahren. Jetzt kommt 6K United nach Hannover. Emmy (11) war bereits im vergangenen Jahr dabei. „Es war eine tolle Erfahrung in der Arena zu singen.“ Das bestätigt auch Lehrer Jan Biring. „Die Kinder hatten richtig Lust auf das Konzert und waren über den ganzen Zeitraum im Unterricht motiviert, da sie sich selber einbringen konnten.“ Dass sie im kommenden Jahr wieder dabei sind, freut die Lehrer und Schüler gleichermaßen.

6K United Das Projekt „6K United“ wurde 2017 von Fabian Sennholz initiiert, um Kinder für das Singen und Musizieren zu begeistern. Der Musikprofessor arbeitet parallel dazu an der Hochschule Frankfurt und ist musikalischer Leiter der Band von Sänger Tim Bendzko. Im Rahmen des Projektes gibt es Unterrichtsmaterialien, die den Schulen zur Verfügung gestellt werden. Höhepunkt ist der Auftritt in großen Arenen, bei der in der jeweiligen Stadt (in diesem Jahr sind es Berlin, Hamburg, Mannheim, Köln und Hannover) etwa 6000 Schüler auf der Bühne stehen. In Hannover findet das Konzert mit Schülern aus ganz Niedersachsen am 26. Juni 2020 in der Tui-Arena statt. Dabei präsentieren sie in 1,5 Stunden zwölf bis 15 Songs aus den Bereichen Pop, Klassik und Volksmusik. Interessierte Schulen können sich gegen eine Anmeldegebühr in Höhe von 175 Euro noch bis zum Ende des Jahres unter www.6k-united.de anmelden. Wer Lust hat das Konzert zu besuchen, kann ab dem 16. November online Karten bestellen. Die Kosten liegen zwischen 19,90 und 49,90 Euro.

Von Cecelia Spohn