Mit Applaus: MHH verabschiedet Klinik-Vize Tecklenburg

Hannover

Zwei Tage nach der Entlassung als Vizepräsident der MHH hat sich Andreas Tecklenburg am Mittwoch von den Klinik-Mitarbeitern verabschiedet. Hundert Ärzte, Pflegekräfte, Weggefährten, seine Frau Johanna und MHH-Präsident Michaels Manns waren dabei.

Sie standen vor dem Senatssitzungssaal dicht an dicht Spalier, als Tecklenburg um 12.52 Uhr erscheint. Minutenlang gibt es Standing Ovations, immer wieder aufmunternde Rufe und Pfiffe für den Mediziner, der aus Hamburg stammt, 16 Jahre lang dem Präsidium angehörte und für das Ressort Krankenversorgung zuständig war. Und der nach eigenen Angaben nach 40 Jahren „zum ersten Mal keinen Job mehr hat“. Tecklenburg ist gerührt, geht mehrfach den Gang an seinen Mitarbeitern entlang, nickt, bedankt sich und legt dabei immer wieder demonstrativ seine Hand auf die linke Brust – an den kleinen weiß-roten MHH-Anstecker.

Dieser Abschied fällt schwer: Standing Ovations für Andreas Tecklenburg. Quelle: Dröse

„Liebe MHHler, toll dass Sie gekommen sind. Ich bin von dieser Geste extrem tief berührt“, beginnt Tecklenburg seine Rede. „Jeden Tag für das Leben – das ist ihr und das ist mein Motto. Und das haben wir auch in den letzten Tagen an der MHH aufrecht gehalten.“ Er gehe überhaupt nicht gerne, sagt er weiter. Noch immer spricht er von „wir“, wenn er über die Hochschule rede: „Dabei bin ich jetzt nicht mehr dabei.“ Ein lautes Raunen geht bei diesen Worten durch den langen Flur, der vollständig gefüllt ist. „Wir sind eine große Familie und die MHH ist unser Goldstück.“ Man könne stolz auf diese Uniklinik sein, denn „nirgends sonst gibt es so viele Experten auf einem Haufen“. Tecklenburg: „Wir Ärzte und Pfleger in der Medizin tun etwas Sinnvolles und vielleicht neiden uns das einige.“ Wieder lauter Applaus.

„Unsere Ideale dürfen nicht verkauft werden“

Er habe sich stets als „erster Dienstleister in diesem Betrieb“ verstanden, damit „sie hier ihren Job gut machen können. Dass ich diese Aufgabe scheinbar gut gemacht habe, zeigen sie mir mit ihrer Anwesenheit.“ Dann spielt Tecklenburg auf den Fall Igor K. (35) an. Die 14 Tage lange Behandlung des mutmaßlichen Mitglieds eines montenegrinischen Mafia-Clans führte schließlich zum Sturz des Klinik-Vizes. „Wir Ärzte, wir Pfleger haben einen Auftrag: Menschen zu heilen, egal wo sie herkommen oder was sie getan haben. Diese Botschaft wurde vom Land infragegestellt. Unsere Ideale dürfen nicht verkauft werden, dafür müssen wir kämpfen.“ Doch man könne diese Krise nun auch als Chance sehen, appelliert er. „Der Zusammenhalt an der MHH ist so spürbar. Die MHH ist ein Diamant – für uns genauso wie für die Patienten. Wir müssen die MHH mit Zähnen und Klauen verteidigen. Wer das nicht kann, der hat die MHH auch nicht verdient.“

„Nicht gebrochen und nicht verbittert“

Er gehe „nicht gebeugt, nicht gebrochen und nicht verbittert“, betont der Mediziner, „sondern gestärkt in meinen Idealen. Ich weiß nach diesen Tagen mehr denn je, warum ich in die Medizin gegangen bin.“ Dann versagt ihm die Stimme, seine Augen füllen sich mit Tränen. Dann fügt er hinzu: „Der Tecki hat seine Schuldigkeit getan, der Tecki kann gehen. Aber wir werden uns wiedersehen.“ Lauter Beifall donnert durch den Flur der MHH. Auch Klinik-Präsident Michael Manns, der hinter Tecklenburg steht, klatscht. Sein Blick wirkt resigniert. „Die 16 Jahre mit Ihnen an der Spitze waren die besten Jahre der MHH“, dankt Manns seinem bisherigen Vize. Er sei ein „ganz neuer Typ des ärztlichen Direktors“ gewesen mit einer großen Liebe für die Universitätsmedizin, so Manns: „Sie haben immer gekämpft und große Spuren hinterlassen. Dafür gebührt ihnen Dank und Respekt. Sie werden hier unvergessen bleiben.“ Seit der Entlassung bewundere er vor allem Tecklenburgs Haltung und Größe.

„Wir waren immer Teil der MHH-Familie“

Dann ergreift Tecklenburgs Ehefrau Johanna, Ärztin und Mutter seiner vierjährigen Zwillinge, das Wort: „Wir waren immer Teil der MHH-Familie, aber genauso ist die MHH auch Teil unserer Familie. Sie hat praktisch jeden Abend bei uns mit am Tisch gesessen. Und ohne die MHH gäbe es uns als Paar auch nicht.“ Der Spitzname ihres Mannes sei „Tecki“, weil er technikbegeistert sei. Vermutlich werde er „unser Haus nun weiter voll technisieren, sodass ich bald keine Tür mehr öffnen oder die Heizung steuern kann“, so Johanna Tecklenburg. Dann wird sie ernst: Das Land habe den Grundsatz, dass jeder Mensch eine Behandlung verdiene, in Frage gestellt. Johanna Tecklenburg: „Mehr denn je muss daher heute und in Zukunft der Leitspruch der MHH gelten: Unitas in necessariis, Libertas in dubiis, Caritas in omnibus – im Notwendigen herrsche Einmütigkeit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem aber Nächstenliebe.

Lesen Sie auch:

Von Britta Lüers