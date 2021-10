Mit 40.000 Zuschauern und 2 G: Das müssen Sie zum Spiel von Hannover 96 gegen Schalke wissen

Hannover

Fast wie in alten Zeiten: Am Freitag rechnet Hannover 96 wieder mit etwa 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der HDI-Arena. Dann trifft der Fußball-Zweitligist um 18.30 Uhr auf Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04. Doch nicht nur rund um das Stadion und auf dem Spielfeld dürfte es spannend werden – auch in der Stadt selbst werden größere Fanscharen erwartet.

4700 Eintrittskarten gehen an die Anhängerinnen und Anhänger der Mannschaft aus Gelsenkirchen, 3800 sind (Stand Mittwoch) verkauft. Die Polizeidirektion Hannover spricht von einem „Spiel mit Risikopotenzial“, nicht von einem Risikospiel. Zwischen den Fangruppierungen gibt es Rivalitäten.

Im Hauptbahnhof wird es voll

Die Bundespolizeidirektion Hannover rechnet damit, dass es weit vor Spielbeginn voll wird im Hauptbahnhof. „Die Anreisephase beginnt, aufgrund der Anstoßzeit von 18.30 Uhr, erfahrungsgemäß ab dem frühen Nachmittag bis etwa eine Stunde vor Spielbeginn“, sagt Sprecher Kevin Müller. Zudem sei mit erhöhtem Reiseaufkommen aufgrund des Beginns der Herbstferien sowie des Feierabend- und Wochenendverkehrs zu rechnen. Er weist zudem auf die Einhaltung der Maskenpflicht im Hauptbahnhof sowie in den öffentlichen Verkehrsmitteln hin.

Gibt es Fanmärsche?

Wie die Bundespolizei weiter mitteilt, werden keine Fan- oder Sonderzüge eingesetzt. Dass es vor dem Spiel Fanmärsche in Richtung Stadion gibt, könne nicht ausgeschlossen werden, sagt Natalia Shapovalova von der Polizeidirektion Hannover. Die Behörden rechnen mit einer „überwiegenden Individualanreise der Fans per Auto und Nahverkehr“. Zum Bundesliga-Auftaktspiel der Saison 2017/2018 hatten sich Hunderte Schalke-Fans am Obi-Markt in Linden-Süd getroffen und waren von dort gemeinsam zur HDI-Arena gegangen.

Mit 2-G-Bändchen ins Stadion

In die HDI-Arena dürfen am Freitag nur geimpfte und genesene Zuschauerinnen und Zuschauer – es gilt die 2-G-Regel. Um den Einlass zu entzerren, werden rund um die Arena und in der Stadt 2-G-Bändchen ausgegeben. Dazu müssen Ticket und Impf- beziehungsweise Genesungsnachweis vorgezeigt werden. Wie 96-Sprecher Heiko Rehberg mitteilt, sind die Bändchen nicht verpflichtend, sollen aber dabei helfen, schneller ins Stadion zu kommen. Wer kein Bändchen hat, muss am Einlass die entsprechenden Nachweise vorzeigen.

Der Zugang für Zuschauerinnen und Zuschauer mit 2-G-Bändchen in die HDI-Arena wird mit vier Meter hohen Leuchtpylonen kenntlich gemacht. Maskenpflicht und Abstand besteht nur am Einlass, danach nicht mehr. Für die Umsetzung ist Personal von Hannover 96 sowie der ASB zuständig.

Hier gibt es vorab 2-G-Bändchen:

HDI-Arena, Kassenanlage Nord, ab 13.45 Uhr

HDI-Arena, Kassenanlage Süd, ab 15.30 Uhr

HDI-Arena, Fanshop, ab 13.45 Uhr

HDI-Arena, Nord-Vorplatz ab 15.30 Uhr, Sanitätsdienst ASB

Waterloo Biergarten, ab 15.30 Uhr, Sanitätsdienst ASB

Vereinszentrum Hannover 96, Stadionbrücke, ab 15.30 Uhr, Sanitätsdienst ASB

Maschsee, Seeterrassen, ab 15.30 Uhr, Sanitätsdienst ASB

Bahnhofsvorplatz, Ernst-August-Platz, ab 15.30 Uhr, H-96-Volunteerteam

Von Manuel Behrens