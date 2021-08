Mit 3,33 Promille im Zug unterwegs: Polizei in Hannover nimmt Frau (23) in Schutzgewahrsam 

Hannover

Die Bundespolizei in Hannover hat am Sonnabendabend am Hauptbahnhof eine Frau (23) aus einem Zug geholt. Die 23-Jährige war so betrunken, dass die Beamten sie in Schutzgewahrsam nehmen mussten. 3,33 Promille zeigt der Alkoholtest bei ihr an.

Die Frau war in einen Intercity aus Berlin nach Hannover unterwegs, als Zugbegleiter die Bundespolizei verständigten. Die 23-Jährige hatte keinen Fahrschein und war wegen ihrer Alkoholisierung komplett orientierungslos. Nach Angaben der Polizei wusste die Reisende nicht, wo sie war.

Über Nacht in der Ausnüchterungszelle

Im Schutzgewahrsam in der Wache am Hauptbahnhof Hannover wurde die Frau von einer Amtsärztin untersucht. Anschließend durfte die 23-Jährige mit Wohnsitz im Rhein-Sieg-Kreis mehrere Stunden ausnüchtern.

Am Sonntagmorgen setzten die Beamten sie zur Heimreise in den Zug nach Essen. Demnächst wird sie für die Rundumbetreuung eine Kostenrechnung von der Polizei bekommen.

Von Britta Mahrholz