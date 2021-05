Die Polizei hat einen sturzbetrunkenen Mann in Hannover am Steuer eines Autos erwischt. Der 56-Jährige war so voll, dass er erst gar nicht den Einstieg in seinen Wagen fand, dann den Pkw abwürgte, schließlich über einen Gehweg bretterte und sogar zum Geisterfahrer wurde. 3,16 Promille hatte er intus.