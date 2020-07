Hannover

Ausgerechnet einem Erzieher wird vorgeworfen, mehrere Kinder in einer Kita in Wennigsen missbraucht zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Es sind Fälle wie dieser, Fälle von Missbrauch Schutzbefohlener, die insbesondere Eltern nicht nur fassungslos und wütend machen, sondern auch in höchste Sorge versetzen. Von einer Zunahme solcher Taten könne laut Christian Pfeiffer vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) zwar keine Rede sein. „Die uns vorliegenden Zahlen sind seit Jahren sogar rückläufig“, so der Experte. Trotzdem sind Skepsis und Vorbehalte männlichen Erziehern gegenüber durchaus ein Thema in Kitas.

„Kinder brauchen auch männliche Vorbilder. Insofern freuen wir uns immer auch über männliche Bewerber für unsere Kindertagesstätten“, sagt Ingrid Kröger, Kita-Fachbereichsleiterin der AWO. Letztlich würden Qualifikation und nicht Geschlecht über eine Einstellung entscheiden. Dennoch steigt die Quote für männliche Erzieher auch in Hannovers Einrichtungen nur langsam. Sie bilden immer noch die Ausnahme – entsprechend schwer täten sich manche Eltern anfangs damit, ihre Kinder einem Mann anzuvertrauen. „Gerade im Krippenbereich gibt es da manchmal Vorbehalte „Manche Eltern möchten beispielsweise nicht, dass das Kind von einem Mann gewickelt wird“, berichtet Kröger.

Anzeige

2019 bundesweit mehr als 4000 Fälle

In der Regel könnten diese Bedenken aber ausgeräumt werden. „Wichtig ist es, die Eltern mitzunehmen und Vertrauen zu schaffen“, betont Kröger. Das gelinge in Gesprächen, aber auch in der Eingewöhnungsphase, wenn sich Eltern selbst ein Bild von der Betreuung machen können. „In der Regel ist es doch so, dass sich die Kinder ihre Bezugsperson, von der sie gewickelt werden möchten, selbst aussuchen. Das kann dann eben auch der männliche Kollege sein. Da gibt es unsererseits keine Vorgaben“, so die Fachbereichsleiterin.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch: Urteil zu Kindesmissbrauch lebenslang in Führungszeugnis?

Missbrauch durch Erzieher, Lehrer, Fußballtrainer oder Geistliche – „diese Fälle bekommen durch die Medien mittlerweile eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit“, sagt Christian Pfeiffer. „Da mag der Eindruck entstehen, dass die Zahlen nach oben gehen. Tatsächlich ist es aber so, dass sie seit 30 Jahren kontinuierlich sinken“, so der Experte. Laut polizeilicher Kriminalstatistik gab es 2019 etwas mehr als 4000 Fälle von Kindesmisshandlung – ähnlich viel wie im Vorjahr. Ein deutliches wachsameres soziales Umfeld und die gestiegene Bereitschaft, Taten anzuzeigen, wirkten zunehmend abschreckend auf potenzielle Täter.

Hohe Dunkelziffer

Staatsanwalt Thomas Klinge bestätigt diese Entwicklung. „ Kindesmissbrauch gab es in dieser Form auch schon vor 30 Jahren. Viele Taten, die schon Jahrzehnte zurückliegen, werden aber erst jetzt bekannt“, sagt er. Das liege auch daran, dass vieles damals etwa aus Scham nicht angezeigt wurde. Die Dunkelziffer sei vermutlich sogar noch deutlich höher. Viele heute erwachsene Opfer scheuten die psychische Belastung, ihr Schicksal nach Jahrzehnten öffentlich zu machen.

Lesen Sie auch: Judotrainer wegen Kindesmissbrauch in 27 Fällen angeklagt

Anders als bei erfassten Missbrauchsfällen, deren Anzahl 2019 im Vergleich zum Vorjahr annähernd gleich geblieben ist, verzeichnet die Kriminalstatistik im Bereich Kinderpornografie übrigens einen deutlichen Anstieg. Die Zahl der erfassten Delikte erhöhte sich um etwa 65 Prozent auf mehr als 12.200.

Von André Pichiri