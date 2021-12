Sexualisierte Gewalt an Kindern ist in jedem Fall furchtbar, fatal wird das Ganze, wenn es in der Familie und auch mit dem Wissen oder der Duldung der Mutter stattfindet. Eine solche Mutter wurde nun zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Welche Folgen der Missbrauch für die Kinder haben kann, berichtet eine Expertin.