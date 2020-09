Wennigsen

Zwei Monate nach Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe gegen einen Erzieher aus Wennigsen dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover weiter an. Unterdessen arbeitet die Gemeinde weiter daran, den Kinderschutz zu verstärken und Schutzkonzepte für alle Bereiche zu erstellen.

Verdächtigter will sich nicht weiter äußern

Staatsanwältin Kathrin Söfker sagte auf NP-Anfrage: „Das Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten ist weiter anhängig. Nachdem der Mann anfangs in einer ersten polizeilichen Vernehmung teilweise gestanden hatte, Kinder sexuell belästigt zu haben, hat er keine weiteren Erklärungen mehr abgegeben.“ Eine Prognose, wann die Ermittlungen abgeschlossen werden können und Anklage erhoben wird, wollte Söfker nicht machen. Auch betonte die Staatsanwaltschaft erneut, dass der Fall nicht mit prominenten Missbrauchskomplexen, wie beispielsweise in Bergisch-Gladbach oder Münster zu vergleichen sei oder dass der Beschuldigte zu einer Gruppe von Tätern gehöre. „Dennoch steht hier ein Missbrauchsvorwurf im Raum“, so Söfker.

Anzeige

Erzieher ist weiter vom Dienst freigestellt

Der Verdächtige, der seit Anfang Juli vom Dienst freigestellt ist, hatte seit Herbst 2018 bei der Gemeinde Wennigsen als pädagogische Vertretungskraft – vorwiegend in der Kita Vogelnest – gearbeitet. Auch in zwei Einrichtungen in Bredenbeck und Holtensen soll der Mann gearbeitet haben. In der Kita Vogelnest soll es dann zu den mutmaßlichen sexuellen Übergriffen auf Kleinkinder gekommen sein, dort gebe es den Verdacht mehrerer Missbräuche. „Wir haben bei einer Reihe von Kindern den dringenden Tatverdacht, dass sie von dem Beschuldigten missbraucht wurden“, hatte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge bereits Mitte Juli gesagt. Jedoch aus ermittlungstaktischen Gründen offen gelassen, wie viele Kinder betroffen sind.

Weitere NP+ Artikel

Gemeinde will Schutzkonzepte möglichst breit aufstellen

Die Mutter eines mutmaßlichen Opfers aus der Kita Vogelnest hatte die Ermittler auf die Spur des Mannes gebracht, nachdem ihr Kind „merkwürdige Bemerkungen“ gemacht habe. Obwohl der Beschuldigte gegenüber der Polizei eingeräumt hatte, Kinder sexuell belästigt zu haben, ermittelt die Justiz dennoch wegen des schwerer wiegenden Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs. Grund: Die Aussage der Eltern lege nach Ansicht der Ermittler einen Missbrauch nahe.

Barbara Zunker, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Soziales und verantwortlich für die Erarbeitung der neuen Schutzkonzepte sagte vor wenigen Tagen, dass es beim Schutz von Kindern um viel mehr gehe als nur um den Schutz vor häuslicher Gewalt und Missbrauch. „Gerade in unserem digitalen Zeitalter gibt es viel mehr Felder, die beachtet werden müssen. In jeder Schulklasse gibt es statistisch gesehen zwei Kinder, die von Gewalt betroffen sind“, so Zunker. Anfang Oktober treffen sich die verschiedenen Akteure – Vertreter von Einrichtungen, Vereinen und Organisationen –, um die Schutzkonzepte für alle Einrichtungen und Bereiche zu erarbeiten.

Von Britta Lüers