Prozess - Missbrauch in Döhrener Kita: So will die Stadt Täter stoppen

Am Mittwoch wurde vor dem Landgericht Hannover der Prozess gegen den ehemaligen Awo-Erzieher Mike K. (41) fortgesetzt. Er soll über viele Jahre Mädchen in einer Kita missbraucht haben – trotz vorhandener Schutzkonzepte. Eine „hundertprozentige Garantie“ gebe es nie, sagt auch die Stadt, die ebenfalls Kitas betreibt.