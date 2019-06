Hannover

Die Zahl 14 steht für Disziplin, Zuverlässigkeit und Geduld. Drei Tugenden, die die 14. Miss NP unbedingt braucht. Diszipliniert muss sie sein bei den vielen Terminen, die zur beruflichen Karriere hinzukommen. Zuverlässig muss sie sein, Shootings oder Termine auf dem Roten Teppich sind meistens minutengenau terminiert. Geduldig muss sie sein, denn auch für eine Schönheitskönigin ist Warten das halbe Leben.

Schon zum 14. Mal suchet die Neue Presse eine Repräsentantin – mit Unterstützung der Miss Germany Corporation und präsentiert von RTL Nord. Die Kandidatinnen müssen zwischen 18 und 28 Jahren alt sein, in der Region Hannover wohnen. Gesucht werden sportliche, neugierige und moderne Bewerberinnen, die neben Schule, Job oder Uni Zeit für die NP haben. Wer mit dabei sein möchte, bewirbt sich mit Handy-Nummer und Foto per Mail: np-aktion@neuepresse.de.

Es warten einige Preise

Mitmachen lohnt sich jedenfalls. Auf die neue Miss NP warten folgende Preise: ein Model-Kleid nach Wahl von Viviry, dem Fachgeschäft für Abendkleider am Alten Rathaus, und ein garantierter Startplatz bei der Miss-Niedersachsen-Wahl im Januar 2020 in der Ernst-August-Galerie. Dazu kommen: eine „Platin-all-in“-Jahreskarte von Elan Fitness im Wert von 1600 Euro. Eine einwöchige Reise für zwei Personen in den beliebten Robinson-Club Amade in Österreich. Und ein Volkswagen für sechs Monate, gesponsert vom VW-Autohaus Kahle. Der Clou: es ist ein hochmoderner elektrobetriebener e-Up! Von beiden Seiten lächelt die Autofahrer ein Foto der neuen Miss NP an.

Verkaufsleiter Michael Fromm: „Unser e-Up! ist ein Auto der Zukunft. So wie die neue Miss NP eine Frau ist, der die Zukunft gehört. Deshalb passen unser Cityflitzer und die 14. Miss NP perfekt zusammen.“ Gecastet wird beim NP-Rendezvous im Stadtpark, dem großen Sommerfest – die Vorrunden sind für den 11., 18. und 25. Juli geplant, das große Finale ist am 1. August. RTL Nord wird in seiner Regionalsendung um 18 Uhr über die Wahl berichten.

Das ist die Jury

Die Jury-Chefinnen sind Anissa Bothe (Tanzlehrerin, Model, Vize-Miss Niedersachsen 2012) und Christina Grass aus der letzten Bachelor-Staffel. In der Finaljury sitzen auch Miss Germany Lena Bröder, NDR-Moderator Hinnerk Baumgarten und Bachelor-Kandidatin Lina Kolodochka. Die noch amtierende Miss NP Jo-Ann Bornträger koordiniert im NP-Auftrag die Wahl auch über Facebook und Instagramm und sagt: „Meine Nachfolgerin muss eine ganz besondere Frau sein. Denn sie hat ein ganz besonderes Jahr vor sich.“

Von Christoph Dannowski