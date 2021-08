Hannover

Der Wirtschaftsstandort Region Hannover wächst, doch damit nimmt die Anzahl freier Gewerbeflächen weiter ab. Aktuell stehen in der Region Hannover 459 Hektar Flächen für Gewerbeansiedlungen zur Verfügung – im Vorjahr waren es noch 490 Hektar. Das geht aus dem neuen Gewerbeflächenmonitoring hervor, den die Region Hannover jetzt herausgegeben hat. „Seit 2016 hat sich das verfügbare Gewerbeflächenangebot kontinuierlich um knapp 20 Prozent reduziert,“ sagt Alexander Skubowius, Fachbereichsleiter für Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der Region.

Besonders rar sind Flächen in unmittelbarer Autobahnnähe – aktuell sind nach der neuesten Bestandserhebung nur noch 23,5 Hektar verfügbar. Zum Vergleich: 2020 konnte die Region noch 60 Hektar sofort bebaubare Flächen an der Autobahn anbieten. Kritisch sei auch, so Skubowius, dass einige Umland-Kommunen ihre Gewerbeflächenpotenziale ausgeschöpft haben und es zu erwarten sei, dass eine neue Ausweisung von Gewerbegebieten Zeit in Anspruch nehmen werde. Anders ausgedrückt: Die Region kann vorerst weniger Neuflächen anbieten als nachgefragt werden.

Flächen abseits der Autobahnen werden schlecht verkauft

Rückläufig war im vergangenen Jahr auch der Umsatz verkaufter Gewerbeflächen: Er lag mit 38 Hektar weit unter dem Vorjahresumsatz von 80,5 Hektar. Den schwachen Flächenumsatz führt die Wirtschaftsförderung im Wesentlichen auf zurückgestellte Investitionsentscheidungen von Unternehmen wegen der Corona-Pandemie zurück. Allerdings sei die Nachfrage nach Flächen in unmittelbarer Autobahnnähe, aber auch nach Erweiterungsflächen am gleichen Standort beziehungsweise in der gleichen Kommune, auch im Krisenjahr 2020 vergleichsweise hoch gewesen. Nur rund 15 Prozent des gesamten Flächenumsatzes entfallen auf Flächen, die weniger als zwei Kilometer zur Autobahn-Anschlussstelle entfernt liegen – der niedrigste Wert seit 2014, hält die Region fest. Zudem habe eine gute Anbindung an den Nahverkehr an Bedeutung gewonnen für eine Unternehmensansiedlung.

Wegen dieser Anforderungslage ändert die Region ihre Vermarktungsstrategie: „Wir werden zukünftig nicht nur geeignete Flächenangebote mit sehr guter Verkehrsanbindung benötigen, sondern uns vor allem um Standorte in S-Bahn- oder Stadtbahnnähe kümmern müssen“, so Ulf-Birger Franz, der Wirtschaftsdezernent der Region Hannover. Dabei wolle man auch Brachflächen und bestehende Gewerbestandorte in den Fokus nehmen, „wenn wir innovative, technologieorientierte Produzenten und Dienstleister gewinnen wollen“. Und: Die Region müsse Standorte mit städtebaulicher Qualität schaffen, die auch Ansprüchen an Klimaschutz und Nachhaltigkeit Rechnung tragen würden.

Region setzt auf Nachhaltigkeit und ändert Förderprogramm

Die Region Hannover ist bereits aktiv geworden und hat im Februar ihre Förderrichtlinie für Gewerbeflächenentwicklung geändert. Sie fördert jetzt nur noch solche Gewerbe-Vorhaben, die Nachhaltigkeit und klimagerechte Flächenentwicklung berücksichtigen. Die Region denkt da an die Einbindung in benachbarte Biotope, an die Flächenentsiegelung, die Brachenreaktivierung, Regenwasserversickerung, Dachbegrünung, erneuerbare Energieversorgung und nachhaltige Mobilitätsangebote. Wer das berücksichtigt, hat künftig offenbar die besten Chancen, einen begehrten Gewerbeplatz in der Region zu bekommen.

Von Andreas Voigt