Ministerpräsident Stephan Weil will Windkraftprojekte retten

Hannover

Dieser Dienstag ist quasi der Tag der Ostfriesen im Niedersächsischen Landtag. Kein Wunder, denn das dominierende Thema heißt Windkraft, die vor allem im Norden gewonnen wird. „Wir stehen aber nicht vor regionalen Problemen, sondern vor einem Lackmustest für die Glaubwürdigkeit der gesamten deutschen Klimaschutzpolitik.“ So nennt Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) die Rettung der niedersächsischen Windenergiebranche in seiner Regierungserklärung. Und stellt einen Zehn-Punkte-Katalog auf, um die Rettung voranzutreiben. „Wind ist der Rohstoff des Nordens und davon haben wir sehr viel“, sagt Weil.

Widerstand von Anliegern

Doch Windparkprojekte umzusetzen, gleiche mittlerweile einem Hindernislauf: Naturschutz, Denkmalschutz, Artenschutz, militärische Belange und Belange der Flugsicherung, Widerstand von Anliegern, umständliche Planverfahren, zahlreiche Klagen vor Gerichten – das Windenergiedesaster fasst viele Begrifflichkeiten. Eine, der vom Bund geplante Mindestabstand von einem Kilometer zwischen Windrädern und Wohnhäusern, will Weil streichen. „Die 1000-Meter-Abstandsregelung wollen wir nicht übernehmen“, wiederholt Weil. „Wir werden mehr Windräder in unserem Land akzeptieren müssen. Wenn wir es mit dem Klimaschutz ernst nehmen, darf der Ausbau der Windenergie nicht nachrangig sein gegenüber allen anderen Aspekten“, sagt der Sozialdemokrat am Dienstag in seiner 18-minütigen Regierungserklärung.

Viel Kritik an Enercon

Neben Begrifflichkeiten wird ein Name immer wieder genannt: Es geht um das „Flaggschiff“ (so der Leerer CDU-Abgeordnete Ulf Thiele) der deutschen Windenergiebranche – hier sollen 3000 Arbeitsplätze – je zur Hälfte in Ostfriesland und Magdeburg – gestrichen werden. Das Entsetzen in der Groko angesichts von Arbeitsplatzabbau und „asozialer Sozialpartnerschaft“ hat einen Namen: Enercon. Der ebenfalls aus Aurich kommende SPD-Abgeordnete Wiard Siebels stellt klar, dass diese Arbeitsplätze „outgesorced werden sollen“. Er wolle diese Arbeitsplätze aber nicht preis geben. „Die Kaltschnäuzigkeit, mit der Enercon hier gegen Beschäftigte vorgeht, macht mich traurig und fassungslos“, sagt Siebels und macht auf Verflechtungen von Enercon aufmerksam. Zulieferbetriebe, die in Wahrheit Töchter von Enercon seien, wären betroffen. Für ihn „ist die Messe noch nicht gelesen, eine solche Position ist zu diesem Zeitpunkt nicht zu akzeptieren“.

Keine Zukunft für die Windbranche?

Bei einem Treffen mit Weil hatte Enercon-Chef Hans-Dieter Kettwig zuvor allerdings bereits klargemacht, dass auch kurzfristige politische Maßnahmen nichts mehr an den Streichungen ändern könnten. Nach Angaben von Stephan Weil sind seit 2016 in der deutschen Windindustrie mehr als 40 000 Arbeitsplätze abgebaut worden – „das sind doppelt so viele wie es insgesamt Arbeitsplätze in der Braunkohleindustrie heute noch gibt“, sagte er. „Wenn es so weitergeht, wird es in Zukunft keine deutsche Windindustrie mehr geben.“ Auch für 2020 und 2021 sei absehbar, dass die Industrie keine nennenswerten Aufträge in Deutschland bekomme.

Abstandsregelung nur der letzte Sargnagel

Grünen-Fraktionschefin Anja Piel ärgert sich zunehmend darüber, „dass viele so tun, als wären die Probleme vom Himmel gefalle“. Erst sei die Energiewende vor die Wand gefahren worden. „Jetzt geht es der Windenergie an den Kragen“, malt Piel in der Debatte ein etwas schiefes Bild. Weil und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) als schwarz-rote Vertreter sollten die Krisengespräche endlich in Berlin führen. „Mit Ihren Kollegen, die seit Jahren über Klimaschutz reden, aber das Gegenteil tun“, ruft Piel mit Blick auf die Große Koalition in Berlin aus. Die Abstandsregelung sei „nur der finale Sargnagel“. Der frühere Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) erinnerte daran, dass sich „die einst erfolgreiche Solarindustrie plötzlich in Asien wiederfand. Welche Produkte können wir in den nächsten 20 Jahren exportieren? Kohlekraftwerke?“ Eine Energiewende ohne Windenergie gebe es nicht, Windkraftanlagen aus China solle es nicht geben, sind sich fast alle Redner einig.

Spaltung der Gesellschaft?

FDP-Fraktionschef Stefan Birkner kritisiert in Richtung Landesregierung aber auch den „hilflosen Aktionismus Ihrerseits“. Vor einem Jahr habe es schon einmal diese Diskussion um Enercon im Landtag gegeben, ohnehin sei man jahrelang untätig gewesen. Der Liberale zeigt sich „einigermaßen erschüttert“, dass Regierungschef Weil sich im Zweifel für die Windenergie ausspricht. „Aber im Zweifel heißt, dass Sie alle anderen Interessen unterordnen, damit tragen Sie zur Spaltung der Gesellschaft bei.“ Windenergiepolitik mit Klimapolitik gleichsetzen sei falsch, meint Birkner. 70.000 Beschäftigte gebe es im Bereich Landwirtschaft, „da ist Ihnen Artenschutz und Klimaschutz nicht egal“. Er wirft der Regierung „Planwirtschaft“ vor. Und auch Stefan Wirtz von der AfD kritisierte Weils Haltung zur Abstandsregelung: „Sie vermiesen den Leuten die Vorgärten“, meint er.

Novellierung des Artenschutzes angemahnt

Ostfriese Ulf Thiele ( CDU) aus Leer erinnert an die von Deutschland selbstgesteckten Ziele der Energiewende – bis 2030 sollten 65 Prozent aus der erneuerbaren Energie stammen. Ja, die Windpolitik sei Klimapolitik, er schlägt einen wirtschaftlichen Anreiz für Kommunen vor, um den Ausbau voranzutreiben. Aber da seien ja eben auch noch die Arten. „Störche halten sich nicht an unsere Gesetze, die siedeln sich genau unter oder nahe der Windkraftanlagen an.“ Umweltministerin Svenja Schulz sei hier gefragt, sie müsse einer Novellierung des Artenschutzgesetz zustimmen. Thiele spricht von einer notwendigen Abwägung der Interessen, im Einzelfall könne man dann runter von den 1000 Metern Abstand zu neuen Windrädern gehen.

Von Petra Rückerl