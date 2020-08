Ministerin Reimann zu Corona-Demos: „Da spüre ich auch Wut und Ärger“

Hannover

Niedersachsens Ministerin für Soziales und Gesundheit, Carola Reimann ( SPD), besucht am Sonntag das – ausverkaufte – kleine NP-Rendezvous. Vorher sprach sie mit der NP über hohe Fallzahlen, Fußballstadien und Corona-Demos.

Frau Reimann, angesichts der gestiegenen Fallzahlen mehren sich Stimmen nach Reiseverboten in Risikogebiete. Wie stehen Sie dazu?

Anzeige

Von Verboten halte ich nichts, weil Reisefreiheit ein hohes Gut, die Mobilität wichtig ist und wir bei allen Schritten überlegen müssen, ob sie angemessen oder erforderlich sind. Aber: Man hat jetzt eine sehr hohe Verantwortung, wenn man reist. Insbesondere wenn man in Risikogebiete reist. Deswegen muss eine solche Reise auch gut abgewogen werden. Aber es gibt eben auch Situationen, in denen man in Risikogebiete hinein muss – etwa aus familiären oder beruflichen Gründen. Und es kann im Urlaub passieren, dass sich das bereiste Gebiet gerade erst zu einem Risikogebiet entwickelt.

Weitere NP+ Artikel

Der Marburger Bund fordert am Freitag eine generelle Quarantänezeit für Reiserückkehrer aus Risikogebieten …

Diese Auflage haben wir ja bereits seit Wochen in unserer Corona-Verordnung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist vielen nicht bewusst. Das gilt für alle, die aus Risikogebieten einreisen, aktuell sind das auch Luxemburg und ein Teil von Belgien.

Wenn der Verkäufer mit Anwesenheitspflicht sich in Quarantäne begeben muss, wird seine Chefin natürlich nicht erbaut sein.

Die Gesundheit ist dem aber übergeordnet. Gerade wenn man in Berufen mit vielen Begegnungen arbeitet, darf das Virus nicht ungehindert verbreitet werden. Die Infektionsketten versuchen wir mit dem Infektionsschutzgesetz ja möglichst zu unterbinden.

Am Sonnabend soll auch in Hannover eine Demonstration von Corona-Gegnern stattfinden. Was geht in Ihnen als Gesundheitsministerin vor, wenn Sie solche Bilder wie jüngst in Berlin vor Augen haben?

Da spüre ich tatsächlich auch Wut und Ärger, wenn sich wenige so unverantwortlich verhalten und das gefährden, was wir alle gemeinsam mit viel Verzicht und viel Disziplin in den letzten Wochen aufgebaut und hart erarbeitet haben. Wer meint, die Gefahr sei vorbei, setzt das aufs Spiel, was wir mit viel Mühe und großer gemeinsamer Anstrengung geschafft haben. Noch sind wir ja in einer beherrschbaren Situation. Wie schnell sich das verändern kann, zeigt aber gerade die aktuelle Entwicklung in den Nachbar- und Urlaubsländern.

Würden Sie mit einem Corona-Leugner diskutieren?

Ja. Ich glaube, dass man weiterhin miteinander reden muss und dass man im Gespräch bleiben muss. Wir haben eine gemeinsame Aufgabe und die kann man nur gemeinsam erfolgreich bewältigen. Wir müssen möglichst alle mitnehmen.

Die Maskenpflicht ist ja auch zum Selbstschutz, sollten nicht doch auch Schüler im Unterricht die Mund-Nasen-Bedeckung tragen?

Das muss man situationsabhängig beurteilen. Wir sind in engem Austausch mit dem Kultusministerium, angesichts der dynamischen Situation wird man vor Schulbeginn auch auf diese Frage schauen müssen. Die Fachleute waren anfangs unterschiedlicher Meinung und die Debatte war damals davon geprägt, dass der Mund-Nasen-Schutz eine knappe Ressource war. Jetzt tragen alle Alltagsmasken und das wird uns noch eine Weile begleiten.

Können Sie sich angesichts der aktuellen Situation volle oder halbvolle Fußballstadien vorstellen?

Die Vorschläge des Fußballverbandes liegen uns vor und wir werden sie sehr genau prüfen. Das eine ist die Situation im Stadion, das andere sind die Wege zum und vom Stadion. Alles muss genau angeschaut werde.

Von Petra Rückerl