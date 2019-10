Niedersachsen - Ministerien wollen zusätzliche Mittel zum Schutz der Synagogen Nach dem Attentat in Halle herrscht Entsetzen – und die Angst vor weiteren Anschlägen wächst. Die jüdischen Gemeinden wünschen sich stärkere Sicherheitsvorkehrungen vor Synagogen. Niedersachsens Politik will reagieren.

Ein Davidstern ist am Metallzaun am Eingang zur Synagoge der Jüdischen Gemeinde Hannover in der Haeckelstraße (Bult) zu sehen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa